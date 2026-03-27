Policía de Investigaciones abre sus inscripciones para el 2027: ¿Qué sueldo puedo recibir?

27 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) abrió su proceso de admisión para quienes deseen formar parte de la institución. Este organismo está encargado de la investigación criminalística en el país y, a diferencia de otras entidades, no forma parte de las Fuerzas Armadas, ya que es una policía civil.

Quienes quieran iniciar una carrera en la PDI deben ingresar a la Escuela de Investigaciones Policiales Presidente Arturo Alessandri Palma, donde se forman los futuros oficiales.

¿Cuánto gana un detective de la PDI?

Tras completar ocho semestres (cuatro años) de formación, los egresados obtienen el título profesional de Investigador Policial y pasan a integrar el estamento de oficiales.

A partir de ese momento, comienzan una carrera con distintos grados jerárquicos y remuneraciones, según datos de la Ley de Transparencia:

Detective (primer rango): $1.317.538

Subinspector: $1.723.429

Inspector: $2.145.224

Subcomisario: $2.759.493

Comisario: $3.847.509

Subprefecto: $4.117.708

Prefecto: $5.228.000

Prefecto inspector: $6.334.951

Prefecto general: $6.431.742

Director general (máximo rango): $6.593.369

Requisitos para postular a la PDI

Para participar del proceso de admisión 2027, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la institución:

Ser chileno(a). Ser soltero(a). Tener entre 17 y 21 años al momento de ingresar. Haber cursado o estar cursando 4° medio. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización (solo varones, cuando corresponda). Estatura mínima sin calzado: 1,75 m en hombres y 1,60 m en mujeres. No haber sido condenado por delitos de acción penal pública ni estar suspendido por sumario administrativo. No haber sido destituido de un cargo público por mala calificación o sanción disciplinaria. Contar con cédula de identidad vigente. Licencia de conducir clase B (no excluyente). Salud compatible con las funciones policiales. Antecedentes personales y familiares intachables. Haber rendido o rendir la Prueba de Admisión a la Educación Superior, con vigencia de hasta dos años.

¿Hasta cuándo se puede postular?

El proceso de Admisión 2027 ya está disponible. Los aspirantes podrán postular hasta el 3 de mayo de 2026.

Quienes cumplan con los requisitos pueden iniciar su inscripción a través del sitio web oficial de la PDI (clic aquí).

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