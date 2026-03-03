Gratificación legal: ¿Cuándo el empleador está obligado a entregarla?
- Por Meganoticias
Un derecho fundamental de los trabajadores es recibir su gratificación legal, que es una parte de las utilidades obtenidas por la empresa y que depende de su éxito comercial.
La legislación laboral chilena fija reglas estrictas para asegurar que este dinero llegue a los empleados de forma correcta y oportuna, obligando a los patrones a pagarlo si existen ganancias comprobables.
¿Cuándo un empleador debe entregar la gratificación legal?
De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT) es obligatorio si el negocio reúne las siguientes características:
- Es un establecimiento, ya sea minero, industrial, comercial, agrícola o cualquier otro; o una cooperativa.
- Tiene fines de lucro, a excepción de las cooperativas.
- Está obligado a llevar libros de contabilidad.
- Obtuvo ganancias en su actividad, en el período anual respectivo. Se determina restando a la utilidad líquida el 10% del capital del empleador y realizando el cálculo financiero, donde no se consideran las pérdidas de años anteriores.
Si la empresa cumple dichos requisitos, el empleador reparte el 30% de las ganancias totales o abona el 25% de la remuneración anual.
Si se opta por el abono del 25% de las remuneraciones, la ley establece un límite monetario: la gratificación no podrá exceder de 4,75 ingresos mínimos mensuales, vigentes al cierre del respectivo ejercicio anual.
