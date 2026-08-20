"Estoy en shock, siento que es una película": Gala Caldirola llora en su llegada a Chile tras quiebre con Mago Jiménez

20 ag. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Gala Caldirola ha sido la protagonista de la jornada farandulera por la bullada infidelidad de su expareja, el "Mago" Jiménez, con Coté López. Tras confirmarse el término de la relación que la mantenía radicada en Catar, la modelo española regresó al país en medio de una alta expectativa mediática.

Al llegar al Aeropuerto de Santiago, la influencer fue abordada por diversos medios de comunicación que buscaban sus primeras impresiones tras el quiebre. En el lugar era esperada por su mánager y amigo cercano, Suro Solar.

Llegada a Santiago

Según se pudo ver en un video compartido en las redes sociales de un programa de Canal 13, la exposición ante las cámaras y las preguntas sobre la ruptura impactaron a la española, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto mientras intentaba irse del lugar.

"La gente tiene una careta puesta"

Afectada por el cansancio del trayecto y el momento personal que atraviesa, Caldirola entregó breves declaraciones al ser consultada por el engaño. "Porque la gente tiene una careta puesta y uno no lo ve y, bueno, a veces te equivocas", expresó entre lágrimas.

Sobre el impacto de la situación, la modelo manifestó enfáticamente cómo se encuentra: "Estoy en shock, siento que es una película. Todavía no esperaba tener que volver". Asimismo, pidió comprensión debido al viaje: "Estoy cansada de tener un viaje superlargo, que lo único que quiero es llegar a casa", concluyó antes de irse.