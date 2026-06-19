Camila Arismendi sorprende mostrando su recuperación tras cirugía estética: Se realizó una lipoescultura

19 jun. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Camila Arismendi volvió a compartir detalles de su vida con sus seguidores, esta vez para mostrar su recuperación tras someterse a una cirugía estética.

La exchica reality recientemente enseñó los primeros cambios que ha experimentado a menos de dos semanas de la intervención.

A través de videos publicados en sus plataformas digitales, la cantante también habló sobre las dificultades que aún enfrenta durante el postoperatorio.

"Pero voy con todo y más”, señaló.

Los primeros resultados que mostró Camila Arismendi

Hace dos semanas, Arismendi anunció que ingresaría nuevamente al quirófano para operarse con el doctor Luis Moreno, profesional que ya la había intervenido hace dos años.

Según explicó, se realizó una LipoVaser 360 con transferencia de grasa a las caderas y una lipopapada.

Trece días después de la cirugía, la influencer publicó un video en el que aparece usando una faja para el mentón y otra en las caderas, dejando ver los primeros cambios en su figura mientras bailaba una canción.

"13 días de tuneada y hoy más que nunca no puedo respirar", reveló. Junto al registro, abordó otras de las molestias que todavía experimenta: "Aún duele y cuesta respirar, pero voy con todo y más", expresó.

Las imágenes generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron los avances que ha mostrado desde la intervención.

Entre los mensajes que le enviaron a la exparticipante del reality "Tierra Brava" se incluían "Regia como siempre", "Eres igual a Daniela Aránguiz", "Admiro cómo puedes resistir tanto dolor", entre otros mensajes de apoyo por su recuperación.