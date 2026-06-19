Muy pocos lo saben: ¿Qué significa realmente el letrero "Fin Restricción" en las carreteras de Chile?

19 jun. 2026 - 18:30 hrs.

Quienes recorren habitualmente carreteras y autopistas en Chile probablemente se han encontrado más de alguna vez con la señal "Fin Restricción".

Aunque es una de las más comunes en las rutas del país, muchas personas no tienen claro qué significa realmente e incluso la confunden con el fin de un límite de velocidad.

¿Qué indica la señal "Fin Restricción"?

Un letrero "Fin Restricción" se trata de una señal que indica que terminó una prohibición o restricción que había sido establecida previamente mediante otra señal de tránsito. Desde ese punto, los conductores vuelven a circular bajo las normas generales de la vía.

Por ejemplo, si antes había una señal de "No adelantar", al aparecer un letrero de "Fin Restricción" esa prohibición termina y el conductor puede volver a adelantar, siempre que las condiciones del tránsito y la demarcación de la calzada lo permitan.

Lo mismo puede ocurrir con otras restricciones, como las relacionadas con peso, altura, ancho o circulación de determinados vehículos.

No tiene relación con la velocidad máxima

Uno de los errores más frecuentes es pensar que este letrero también pone fin a un límite de velocidad establecido anteriormente.

No obstante, el Manual de Señalización de Tránsito es claro al respecto: la señal "Fin Restricción" no modifica la velocidad máxima permitida.

Si una vía deja atrás un límite especial de velocidad, debe existir una nueva señal que indique expresamente cuál es la velocidad máxima autorizada desde ese punto. En otras palabras, no basta con ver el letrero "Fin Restricción" para asumir que se puede acelerar.

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