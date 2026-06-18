La electromovilidad gana terreno en Chile: Estos son los 10 autos eléctricos más baratos en nuestro país
- Por Ariel Araya
La electromovilidad continúa ganando terreno en Chile. Sólo en el mes de mayo, hubo 5.411 unidades comercializadas, casi un 90% más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo a las cifras entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
Según lo consignado por La Tercera, durante los primeros cinco meses de 2026 se han patentado 24.213 vehículos electrificados, cifra que representa el 68% de los 35.443 que se vendieron durante todo el año pasado.
De enero a la fecha, los vehículos enchufables acumularon 7.802 unidades vendidas, mientras que los no enchufables alcanzaron 16.411 unidades, consolidándose como la principal puerta de entrada hacia una movilidad más sostenible.Ir a la siguiente nota
A pesar de estos resultados positivos, la ANAC advierte que la participación de mercado de los vehículos enchufables sigue siendo baja. Aunque la penetración acumulada alcanza un 6,1%, aún se encuentra lejos de la meta del 20% proyectada para 2030.
Estos son los 10 autos eléctricos más baratos
A continuación, revisa los 10 autos eléctricos más baratos en Chile según LUN, a partir de datos recabados del sitio EV Database e informaciones de marcas.
- BYD Dolphin Mini GL (Seagull en otros mercados): $16.990.000
- Renault New Kwid E-Tech: $16.990.000
- BYD Dolphin Mini GS (Seagull en otros mercados): $17.990.000
- Dongfeng E70: $17.990.000
- MG MG4 Urban 43 kWh: $18.490.000
- Nammi 001 42,3 kWh LR: $18.990.000
- Geely EX2 Max: $18.990.000
- Chevrolet Spark EUV: $19.990.000
- Dongfeng Vigo SR Full: $20.990.000
- Dongfeng Cidef Mage EV: $21.990.000
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