La electromovilidad gana terreno en Chile: Estos son los 10 autos eléctricos más baratos en nuestro país

18 jun. 2026 - 09:07 hrs.

La electromovilidad continúa ganando terreno en Chile. Sólo en el mes de mayo, hubo 5.411 unidades comercializadas, casi un 90% más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo a las cifras entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Según lo consignado por La Tercera, durante los primeros cinco meses de 2026 se han patentado 24.213 vehículos electrificados, cifra que representa el 68% de los 35.443 que se vendieron durante todo el año pasado.

De enero a la fecha, los vehículos enchufables acumularon 7.802 unidades vendidas, mientras que los no enchufables alcanzaron 16.411 unidades, consolidándose como la principal puerta de entrada hacia una movilidad más sostenible.

A pesar de estos resultados positivos, la ANAC advierte que la participación de mercado de los vehículos enchufables sigue siendo baja. Aunque la penetración acumulada alcanza un 6,1%, aún se encuentra lejos de la meta del 20% proyectada para 2030.

Estos son los 10 autos eléctricos más baratos

A continuación, revisa los 10 autos eléctricos más baratos en Chile según LUN, a partir de datos recabados del sitio EV Database e informaciones de marcas.

BYD Dolphin Mini GL (Seagull en otros mercados): $16.990.000 Renault New Kwid E-Tech: $16.990.000 BYD Dolphin Mini GS (Seagull en otros mercados): $17.990.000 Dongfeng E70: $17.990.000 MG MG4 Urban 43 kWh: $18.490.000 Nammi 001 42,3 kWh LR: $18.990.000 Geely EX2 Max: $18.990.000 Chevrolet Spark EUV: $19.990.000 Dongfeng Vigo SR Full: $20.990.000 Dongfeng Cidef Mage EV: $21.990.000

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