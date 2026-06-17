Estos son los grabados de patente que no están permitidos: Conoce las multas que arriesgas si incumples

17 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Actualmente, todos los vehículos motorizados que circulan en Chile deberán tener las patentes grabadas en vidrios y espejos, acorde al Grabado de Patentes estipulado en la Ley 21.601.

Esta medida tiene como objetivo reducir el robo de este tipo de piezas y exige que estén grabadas en, al menos, 6 vidrios (laterales, luneta y parabrisas), además de los 2 espejos laterales.

Si el vehículo tiene más vidrios, como el caso de los furgones o buses, la Ley solo pide tener la patente en el mínimo exigido, es decir, en seis vidrios más los espejos laterales. Por el contrario, en las motos, que tienen menos vidrios, la patente debe estar grabada en todos sus espejos.

Estos son los grabados de patentes que no están permitidos

Por Ley, los grabados en patentes que NO están permitidos son aquellos que:

Se realicen con un material que no sea permanente.

No tengan la altura de letra y números solicitada.

Estén en letra cursiva y/o negrita.

Las letras estén en minúscula.

Acorde a lo que estipula la Ley, el grabado debe tener una altura de entre 7 y 10 milímetros para las letras y dígitos de los vidrios; y un alto de entre 5 y 10 milímetros en los espejos laterales. La letra debe estar siempre en mayúscula, debe ser legible y en formato normal, sin cursiva o negrita.

Asimismo, el grabado debe ser permanente y tiene que haber implicado un desgaste al vidrio y espejo, más allá de la técnica utilizada, las que pueden ser arenado, tallado, ácido, entre otros.

¿Cuáles son las multas?

Quienes sean controlados por fiscalizadores, inspectores o Carabineros y no cuenten con el grabado, arriesgan una multa que va desde 1 a 1,5 UTM.

Considerando el valor de la UTM a junio de 2026, la multa puede ir desde $71.506 a $107.259.

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