¿Atrasado con el obsequio para papá? Revisa la guía de regalos para el Día del Padre

19 jun. 2026 - 19:15 hrs.

El Día del Padre se celebra este domingo 21 de junio y, como siempre, llega con la pregunta de rigor: qué regalar, qué hacer o cómo sorprender a ese papá que parece tenerlo todo. La fecha es una buena excusa para detenerse un momento y pensar en algo que vaya más allá de lo obvio.

Este año la oferta de planes, experiencias y regalos es amplia y variada. Desde salidas en familia hasta opciones más personales, hay alternativas para todos los presupuestos y para todos los tipos de papá, ya sea el que disfruta de una buena comida, el que prefiere una tarde de entretenimiento o el que simplemente valora pasar tiempo de calidad con los suyos.

Lo importante es que el gesto tenga algo de intención detrás. Un regalo pensado, una experiencia compartida o un plan inesperado pueden marcar mucho más que cualquier objeto comprado a último momento. Y en eso, la anticipación siempre juega a favor.

A continuación, algunas ideas para celebrar el Día del Padre con algo distinto, para que este domingo sea memorable de verdad.

Para los amantes del vino: Actividades en viñas

A solo 45 minutos de Santiago, la viña invita a disfrutar de una jornada patrimonial que combina historia, cultura, gastronomía, naturaleza y vino en el corazón del Valle del Maipo.

Para la ocasión, Santa Rita desarrolló dos alternativas. La primera contempla el Tour Clásico de la viña junto a un almuerzo especial en el restorán. La experiencia incluye un recorrido guiado por viñedos, jardines y bodegas históricas, una degustación de cuatro vinos y una botella de Escudo de Casa Real Carmenère de regalo. La segunda opción combina el mismo recorrido con un brunch especial en Café La Panadería, además de la botella de vino de regalo.

Por su parte, Viña San Pedro, invita a vivir una celebración completamente distinta en Cachapoal Andes: una jornada inmersiva para diseñar y fabricar tu propio cuchillo, acompañada por una degustación de Cabo de Hornos, vino ícono de la viña, y un asado campestre.

La actividad cuenta con solo 12 cupos disponibles y tiene un valor de $240.000 por persona. Incluye el taller completo, herramientas, guía especializada, degustación de Cabo de Hornos, asado campestre y almuerzo en el quincho.

¿Pedir algo para celebrar?

Para el Día del Padre, los datos de Rappi revelan que los desayunos son la categoría que más crece en la fecha, con un aumento de hasta un 200% respecto a un día normal. Le siguen pastelería, comida peruana, pescados y mariscos, e italiana, todo apuntando a la tradición de despertar a papá con algo especial o armar un buen almuerzo en familia.

Para aprovechar la fecha, Rappi tendrá disponible su servicio Turbo Rest con entregas de desayunos en 15 minutos, además de un cashback del 50% con devoluciones de hasta $6.000 en desayunos y cupones de descuento de $8.000 para el almuerzo. Una opción práctica para quienes quieren sorprender a papá sin salir de casa.

Parque Tricao

Para los padres que aman la aventura o contemplar la naturaleza, el Parque Tricao ubicado en la comuna de Santo Domingo, tiene una gift card que le permitirá acceder a una experiencia en la que podrá recorrer senderos de un bosque esclerófilo único, recorrer y descubrir la distinta flora y fauna que alberga el Humedal Giverny.

Puedes elegir el monto que deseas regalar y además, se puede utilizar durante un año. El link para comprarla es https://www.tricao.cl/giftCard y se envía directamente al mail del destinatario.

Para los fanáticos del café

Philips tiene una línea de cafeteras espresso automáticas pensadas para distintos presupuestos y necesidades. La Serie 1000 EP1224/00 está disponible en oferta a $379.990, mientras que la EP5547/90 con Sistema Latte se encuentra rebajada de $899.990 a $719.990, una diferencia considerable para quienes buscan un modelo más completo.

Para quienes prefieren un punto intermedio, la EP3341 con Sistema Latte Go tiene un precio de $499.990 y combina automatización con la posibilidad de preparar bebidas con leche de forma sencilla.

Por su parte, Kitchen Center tiene la DeLonghi Cafetera Espresso Dedica Style, la cual sirve para café molido y cápsulas ESE. Su sistema Thermoblock alcanza la temperatura ideal en segundos, mientras que su sistema Cappuccino ajustable permite preparar espuma para cappuccinos, lattes o macchiatos.

Quienes prefieran métodos de preparación más tradicionales, hay opciones accesibles en CasaIdeas que no requieren gran inversión. La cafetera francesa de vidrio borosilicato y el molinillo para café en grano están disponibles a $10.990 cada uno, una combinación que permite moler y preparar café fresco en casa por poco más de veinte mil pesos.

Quienes prefieren el estilo italiano pueden optar por la cafetera italiana, disponible a $15.990. Tres alternativas sencillas y económicas para quienes buscan mejorar su rutina de café sin complicaciones ni grandes desembolsos.

Van Gogh en vivo

Este domingo 21 de junio, Van Gogh en Vivo abre sus puertas con una invitación única: todos los papás, acompañados de sus hijos, podrán ingresar gratis. La iniciativa busca transformar el Día del Padre en un encuentro con el arte que se siente, se vive y emociona

La muestra, instalada en el tercer nivel del Mall Cenco Florida, ya ha sorprendido a miles de visitantes con su propuesta inmersiva. Su horario es de 11 a 21 horas los fines de semana

¿Una salida a comer?

En el Casino Monticello, el restaurante El Capataz funcionará con servicio buffet, sin reserva previa y por orden de llegada, con valores de $28.900 para adultos y $21.900 para niños. Además, estarán disponibles los restaurantes Olivera Pasta, Res, De Caleta, Lola Tapas, Fuente Angostura, Brasserie Yann Yvin y Johnny Rockets, todos con atención a la carta.

La programación también se desplegará en la cadena Dreams. En Temuco, Puerto Varas, Punta Arenas y Coyhaique se realizarán buffets especiales o temáticos para la ocasión, mientras que en Valdivia, Sky Bar funcionará con almuerzo a la carta.

Un clásico: los perfumes

Las fragancias que lideran las preferencias a la hora de regalar se agrupan en torno a tres perfiles claros. Los perfumes árabes como Armaf, Lattafa y Afnan han dejado de ser nicho para convertirse en opción dominante, gracias a su duración prolongada, intensidad equilibrada y carácter olfativo definido, según explican desde Silk Perfumes. Junto a ellos siguen presentes los clásicos internacionales como Ralph Lauren Polo Blue y Antonio Banderas Blue Seduction, aunque la preferencia se inclina hoy hacia sus versiones más ligeras y versátiles para el uso diario.

El tercer grupo que gana terreno son las fragancias de nicho con sello propio, de marcas como Tom Ford, Mancera, Xerjoff y Montale. Son regalos pensados para quienes buscan algo diferenciado, con identidad y estándares altos de composición, una alternativa para cuando se quiere ir más allá de lo seguro y apostar por algo verdaderamente memorable.

¿Algo dulce para papá?

Inspirada en los viajes, las aventuras y los recuerdos que unen a padres e hijos, La FêteChocolat presenta Bonne Fête Papá, una edición limitada creada especialmente para esta fecha. La propuesta reúne una cuidada selección de bombones, Dragée y chocolates pensados para agradecer, compartir y disfrutar en familia. Entre las propuestas destacan la Colección Día del Padre, el Set de Barras de Chocolate y una variedad de bombones rellenos, convirtiéndose en una alternativa ideal para celebrar y crear nuevos recuerdos junto a papá.

Para los padres parrilleros

La FDV Parrilla a Gas Essence 3Q Black se posiciona como una alternativa ideal para cocinar al aire libre. Con tres quemadores a gas licuado, bandejas laterales, termostato en la tapa, recolector de aceite removible y ruedas con traba, este modelo está pensado para quienes disfrutan preparar asados, recibir a la familia o compartir en la terraza durante el fin de semana.

Para los papás sport

Las zapatillas son uno de los regalos más prácticos y versátiles para el Día del Padre, especialmente cuando están pensadas según el estilo de cada uno. Para el papá urbano que valora el diseño, la ACS Pro Shell combina estética inspirada en el archivo técnico de la marca con una silueta contemporánea que funciona tanto para el día a día como para looks más casuales.

Si el papá es de los que siempre está en movimiento, la Aero Glide 4 ofrece una amortiguación generosa que reduce el impacto en cada paso, ideal tanto para correr como para caminar largas distancias con comodidad. Para los amantes de la naturaleza, la X Ultra 5 está diseñada para trekking y senderismo, con estabilidad, agarre y protección en distintos terrenos.

Los tres modelos están disponibles en www.salomon.cl y en tiendas físicas, con opciones para distintos perfiles y presupuestos. Una alternativa concreta para quienes buscan regalar algo útil, duradero y pensado en las actividades que cada papá disfruta.

Decathlon también tiene opciones pensadas para distintas actividades y climas. Las zapatillas urbanas CJ80, inspiradas en los modelos de básquetbol de los años 80, combinan cuero y suela de goma para el día a día en la ciudad, mientras que el pantalón de senderismo NH100 está diseñado para temperaturas de hasta -10°C, con tejido interior raspado y tratamiento repelente a la humedad.

Para completar el regalo, el polerón Domyos de cuello redondo es un básico versátil que funciona tanto para el deporte como para el uso cotidiano, solo o bajo una chaqueta en los días más fríos. Todas estas opciones están disponibles en www.decathlon.cl y en sus tiendas físicas.

Por su lado, Ripley tendrá descuentos de hasta 50% en zapatillas de grandes marcas, además en poleras y polerones inspirados en las selecciones que participan en el Mundial con hasta un 30% de descuento.

Para el papá que combina estilo urbano con comodidad, FILA tiene opciones que van desde la zapatilla FX Court 70 Vintage, inspirada en las siluetas del tenis retro, hasta la Polera Classic BB1 y la Chaqueta Puffer F-Box Reflective, perfecta para el invierno. Una selección que mezcla herencia deportiva con diseño contemporáneo para el día a día.

Umbro, por su parte, apuesta por su ADN futbolero con piezas que funcionan igual de bien en la calle. Las zapatillas Speciali TR Suede rescatan la historia de la marca en clave lifestyle, mientras que la Harrington Jacket y la Polera Boxy Football Shirt combinan comodidad y estilo con un guiño claro a la cultura del fútbol y el streetwear.

Ambas marcas ofrecen alternativas para distintos perfiles de papá, disponibles en fila.cl y umbro.cl respectivamente. Una opción concreta para quienes buscan un regalo práctico, con historia y pensado para usarse de verdad.

¿Y alguna prenda especial?

Para el papá que valora la comodidad y el estilo en el día a día, Dockers presenta su colección Made for Dad con piezas como el pantalón New Signature Stretch, el clásico Chino Straight y sweaters en distintos estilos que combinan con las chaquetas y parkas de la temporada. Dr. Martens, por su parte, propone regalar un clásico que dure años, con modelos como las icónicas 1460, los Adrian Loafers, las 1461 o las Chelsea Boots 2976, piezas atemporales con carácter propio.

Para quienes buscan opciones más casuales, Dutties ofrece moda accesible y versátil pensada para papás que quieren verse bien sin complicarse, con prendas cómodas y a buen precio. Y si el regalo tiene que ser una chaqueta, las Trucker Jackets de Levi's son una apuesta segura: la Type III Sherpa, la Original Trucker o la Relaxed Fit combinan estilo atemporal con funcionalidad para enfrentar el invierno con personalidad.

Limpieza y tecnología

Para el papá que disfruta la tecnología y las rutinas bien resueltas, las aspiradoras inalámbricas son una opción que se usa todos los días. La Dyson V8 ofrece versatilidad para limpiar distintos espacios del hogar e incluso el auto, mientras que la V12 Detect Slim va un paso más allá al detectar partículas microscópicas de polvo y resulta especialmente útil para hogares con mascotas.

Para quienes buscan algo que mejore el ambiente del hogar en estos meses de frío, los purificadores también son una alternativa interesante. El Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 filtra partículas y gases del aire, y el modelo HP09 suma calefacción y ventilación en un solo equipo, combinando tres funciones en un solo aparato.

Todos estos productos están disponibles en www.dysonchile.com, en las tiendas oficiales de Dyson en Mercado Libre y Falabella.com, y en puntos de venta físicos en Falabella Parque Arauco y Mall Espacio Urbano en Viña del Mar.

Para disfrutar el Mundial

Para los papás que no se quieren perder ningún partido, una de las opciones destacadas la tiene Ripley con el proyector Havit HD PJ235 Pro, ideal para transformar cualquier muro en una pantalla gigante y vivir la experiencia del Mundial en casa desde los $ 49.990.

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