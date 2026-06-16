¿No sabes qué obsequiar? Revisa la guía de regalos para el Día del Padre

16 jun. 2026 - 20:17 hrs.

El Día del Padre se celebra este domingo 21 de junio y, como siempre, llega con la pregunta de rigor: qué regalar, qué hacer o cómo sorprender a ese papá que parece tenerlo todo. La fecha es una buena excusa para detenerse un momento y pensar en algo que vaya más allá de lo obvio.

Este año la oferta de planes, experiencias y regalos es amplia y variada. Desde salidas en familia hasta opciones más personales, hay alternativas para todos los presupuestos y para todos los tipos de papá, ya sea el que disfruta de una buena comida, el que prefiere una tarde de entretenimiento o el que simplemente valora pasar tiempo de calidad con los suyos.

Lo importante es que el gesto tenga algo de intención detrás. Un regalo pensado, una experiencia compartida o un plan inesperado pueden marcar mucho más que cualquier objeto comprado a último momento. Y en eso, la anticipación siempre juega a favor.

A continuación, algunas ideas para celebrar el Día del Padre con algo distinto, para que este domingo sea memorable de verdad.

Para los amantes del vino: Actividades en viñas

A solo 45 minutos de Santiago, la viña invita a disfrutar de una jornada patrimonial que combina historia, cultura, gastronomía, naturaleza y vino en el corazón del Valle del Maipo.

Para la ocasión, Santa Rita desarrolló dos alternativas. La primera contempla el Tour Clásico de la viña junto a un almuerzo especial en el restorán. La experiencia incluye un recorrido guiado por viñedos, jardines y bodegas históricas, una degustación de cuatro vinos y una botella de Escudo de Casa Real Carmenère de regalo. La segunda opción combina el mismo recorrido con un brunch especial en Café La Panadería, además de la botella de vino de regalo.

Por su parte, Viña San Pedro, invita a vivir una celebración completamente distinta en Cachapoal Andes: una jornada inmersiva para diseñar y fabricar tu propio cuchillo, acompañada por una degustación de Cabo de Hornos, vino ícono de la viña, y un asado campestre.

La actividad cuenta con solo 12 cupos disponibles y tiene un valor de $240.000 por persona. Incluye el taller completo, herramientas, guía especializada, degustación de Cabo de Hornos, asado campestre y almuerzo en el quincho.

Parque Tricao

Para los padres que aman la aventura o contemplar la naturaleza, el Parque Tricao ubicado en la comuna de Santo Domingo, tiene una gift card que le permitirá acceder a una experiencia en la que podrá recorrer senderos de un bosque esclerófilo único, recorrer y descubrir la distinta flora y fauna que alberga el Humedal Giverny.

Puedes elegir el monto que deseas regalar y además se puede utilizar durante un año. El link para comprarla es https://www.tricao.cl/giftCard y se envía directamente al mail del destinatario.

Para los fanáticos del café

Philips tiene una línea de cafeteras espresso automáticas pensadas para distintos presupuestos y necesidades. La Serie 1000 EP1224/00 está disponible en oferta a $379.990, mientras que la EP5547/90 con Sistema Latte se encuentra rebajada de $899.990 a $719.990, una diferencia considerable para quienes buscan un modelo más completo.

Para quienes prefieren un punto intermedio, la EP3341 con Sistema Latte Go tiene un precio de $499.990 y combina automatización con la posibilidad de preparar bebidas con leche de forma sencilla.

Quienes prefieran métodos de preparación más tradicionales, hay opciones accesibles en CasaIdeas que no requieren gran inversión. La cafetera francesa de vidrio borosilicato y el molinillo para café en grano están disponibles a $10.990 cada uno, una combinación que permite moler y preparar café fresco en casa por poco más de veinte mil pesos.

Quienes prefieren el estilo italiano pueden optar por la cafetera italiana, disponible a $15.990. Tres alternativas sencillas y económicas para quienes buscan mejorar su rutina de café sin complicaciones ni grandes desembolsos.

Van Gogh en vivo

Este domingo 21 de junio, Van Gogh en Vivo abre sus puertas con una invitación única: todos los papás, acompañados de sus hijos, podrán ingresar gratis. La iniciativa busca transformar el Día del Padre en un encuentro con el arte que se siente, se vive y emociona

La muestra, instalada en el tercer nivel del Mall Cenco Florida, ya ha sorprendido a miles de visitantes con su propuesta inmersiva. Su horario es de 11 a 21 horas los fines de semana

¿Una salida a comer?

En el Casino Monticello, el restaurante El Capataz funcionará con servicio buffet, sin reserva previa y por orden de llegada, con valores de $28.900 para adultos y $21.900 para niños. Además, estarán disponibles los restaurantes Olivera Pasta, Res, De Caleta, Lola Tapas, Fuente Angostura, Brasserie Yann Yvin y Johnny Rockets, todos con atención a la carta.

La programación también se desplegará en la cadena Dreams. En Temuco, Puerto Varas, Punta Arenas y Coyhaique se realizarán buffets especiales o temáticos para la ocasión, mientras que en Valdivia, Sky Bar funcionará con almuerzo a la carta.

Un clásico: los perfumes

Las fragancias que lideran las preferencias a la hora de regalar se agrupan en torno a tres perfiles claros. Los perfumes árabes como Armaf, Lattafa y Afnan han dejado de ser nicho para convertirse en opción dominante, gracias a su duración prolongada, intensidad equilibrada y carácter olfativo definido, según explican desde Silk Perfumes. Junto a ellos siguen presentes los clásicos internacionales como Ralph Lauren Polo Blue y Antonio Banderas Blue Seduction, aunque la preferencia se inclina hoy hacia sus versiones más ligeras y versátiles para el uso diario.

El tercer grupo que gana terreno son las fragancias de nicho con sello propio, de marcas como Tom Ford, Mancera, Xerjoff y Montale. Son regalos pensados para quienes buscan algo diferenciado, con identidad y estándares altos de composición, una alternativa para cuando se quiere ir más allá de lo seguro y apostar por algo verdaderamente memorable.