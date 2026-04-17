"El que nada debe, nada teme": Mariel Aeroboe arremete contra su expareja Pedro Lladser

17 abr. 2026 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 21 años de relación y dos hijas en común, el vínculo entre los exmodelos Pedro Lladser y Mariel Aereboe ha tomado un giro mediático de alta tensión.

Aunque la pareja se separó de hecho en 2021 y concretó su divorcio legal en 2024, lo que parecía ser una ruptura en términos cordiales se ha transformado en un cruce de reproches públicos a través de Instagram.

El conflicto estalló a raíz de una publicación de Aereboe, en la que se refirió a los hombres que niegan dinero a sus hijas y agregó las siguientes palabras: "Y lo ves, que mantiene otra familia, casa nueva, salidas a comer, pero para sus hijas no tiene nunca y les pide que trabajen.

Lladser asumió que los dichos de su exesposa hacían alusión a su persona y rompió el silencio sobre temas familiares. El exmodelo argumentó que no puede permitir que se ensucie su honra ni que se le catalogue como un padre despreocupado.

"Jamás he hablado de mi separación por respeto a mis hijas, pero no puedo seguir aguantando que me dejen como un padre irresponsable con mis deberes como tal", expresó para posteriormente detallar los gastos que cubre mensualmente: Colegios, sistema de salud, mesada.

¿Qué respondió Mariel Aeroboe a Pedro Lladser?

La respuesta de Mariel Aeroboe a las declaraciones de Pedro Lladser llegó a través de un comunicado en el que fijó su postura y aclaró que "no me interesa entrar en polémicas públicas. Uso mis redes como un espacio personal donde comparto lo que pienso y lo que me hace sentido, sin aludir ni exponer a nadie".

Asimismo, fue tajante respecto a que sus hijas se vean involucradas indirectamente en situaciones de este estilo.

"Soy muy clara en algo: Jamás haría nada que dañe a mis hijas. Estoy tranquila con quien soy y cómo he llevado mi vida. "Cada persona sabrá por qué siente la necesidad de defender su honra", concluyó citando el conocido refrán: "El que nada debe, nada teme".

Respuesta en redes sociales

A través de sus historias de Instagram, la exmodelo publicó una seguidilla de historias en las que recalcó el amor que siente por sus hijas y la responsabilidad que tiene sobre sus palabras y acciones, pero no en las de otras personas.

"Durante estos años no he hablado mal del padre de mis hijas, no porque no pudiera, sino porque el respeto no es algo que se ejerza solo cuando conviene", empezó diciendo Aeroboe.

En la misma imagen, continuó escribiendo: "Mi vida privada, siempre la he mantenido al margen, especialmente por mis hijas; nunca las he expuesto y no lo haré ahora... Lo que otros digan no está en mis manos. Lamento tener que aclararlo, pero la transparencia también es parte de mi forma de vivir".

Historias de Instagram de Mariel Aeroboe

Pese a que Mariel dijo que daba el tema por cerrado, en las últimas horas ha compartido registros de sus hijas e incluso un video en el que hace un tipo de reflexión o analogía en torno al actuar de los estafadores y el de algunas personas en su vida cotidiana.

Según ella, las personas que cometen algún delito o engaño sobre otra son las que "primero se enojan, reaccionan, hacen escándalo", dijo para después agregar que en casos como ese "uno se queda con una parte de la historia porque no tiene los elementos completos y aprendí que no hay que emitir juicios cuando no se tiene toda la verdad", cerró.

Historia de Instagram Mariel Aeroboe

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