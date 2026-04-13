Hija de Nicole Pérez sobre trastorno alimenticio que la mantuvo hospitalizada: "Quería visibilizar que existía"

13 abr. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Isidora Carvallo, hija de la exintegrante de Mekano, Nicole Pérez, abordó el trastorno alimenticio que padece. La joven estudiante de periodismo y publicidad mantiene una activa presencia en redes sociales, donde busca dar visibilidad a la diabulimia, una condición poco conocida que la ha llevado a enfrentar reiteradas hospitalizaciones.

La joven que fue excandidata al Miss Mundo Chile 2024 convive con diabetes tipo 1 y alopecia, condiciones que han marcado su vida desde temprana edad. A esto se suma un trastorno de salud mental que complejiza su tratamiento, configurando un cuadro que va más allá de lo físico y sobre el cual busca derribar estigmas a través de lo que comparte en sus redes sociales.

“No era que yo quisiera estar mal”

A mediados de marzo, Isidora Carvallo generó preocupación tras ser internada de urgencia debido a un cuadro de cetoacidosis diabética, una grave complicación asociada a la diabetes tipo 1 que se gatilla por la falta de insulina en el cuerpo.

Este cuadro puede verse agravado por la diabulimia, trastorno alimentario que se caracteriza por reducir o dejar de administrar insulina con el objetivo de bajar de peso, por lo que es una práctica especialmente peligrosa en el caso de las personas que sufren de diabetes.

En conversación con BioBio Chile, la joven enfatizó que esta conducta no responde a una decisión consciente. Según explicó, está vinculada a la salud mental, por lo que se vuelve una práctica difícil de frenar.

"Se me escapa de las manos porque ya llega a ser como una adicción... y es incontrolable. Se terminó transformando en una conducta, como una costumbre". Y agrega: "Todos ya me tomaban como irresponsable, y no, no es que yo quisiera estar mal."

Visibilizar sin prejuicios: su testimonio sobre salud mental

En 2018, cuando Isidora tenía 12 años, comenzó a presentar signos de alopecia, condición que atravesó durante su etapa escolar. Según relató, fue un proceso especialmente complejo al coincidir con una edad en la que la apariencia física comenzaba a adquirir mayor relevancia para ella.

Dos años más tarde, en 2020, fue diagnosticada con diabetes tipo 1, diagnóstico que con el tiempo derivó en la aparición de la diabulimia.

Con el paso del tiempo, la joven señaló que logró avanzar en la aceptación de su alopecia. En ese camino, sus redes sociales jugaron un rol relevante: a través de ellas empezó a compartir su día a día, su experiencia con la alopecia y posteriormente con la diabetes, además de contenidos vinculados al amor propio, la resiliencia y la belleza, lo que le permitió generar una comunidad en torno a estas temáticas.

No obstante, ha reconocido que la diabetes ha sido más difícil de sobrellevar, en parte por su vínculo con su salud mental, lo que, según explica, influye directamente en su comportamiento y en la forma en que enfrenta la enfermedad: “Yo también tengo un trastorno llamado TLP (Trastorno Límite de la Personalidad); es un trastorno psiquiátrico, entonces eso también hace que haya tendencia a trastornos de conducta alimentaria, también autolesiones”.



Como parte de su proceso para convivir con el trastorno, la joven ha buscado construir una identidad propia más allá de su entorno familiar, lo que ha reflejado a través de su actividad en redes sociales. En ese contexto, enfatizó: “No soy solo la hija de Nicole Pérez”.



En su comunidad digital, Isidora Carvallo ha encontrado un espacio para compartir su historia con un mensaje sobre salud mental y aceptación, expresando que desea contribuir a derribar los estigmas que existen en torno a este tipo de trastornos.

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