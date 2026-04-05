Muere reconocido actor turco Ramazan Tetik tras complicaciones cardiacas

05 abr. 2026 - 17:42 hrs.

El mundo del entretenimiento turco está de luto. Ramazan Tetik, actor conocido por su participación en producciones de gran alcance internacional, falleció el pasado 1 de abril a los 31 años tras una extenuante intervención quirúrgica que se prolongó por 13 horas. La noticia fue confirmada oficialmente por la producción de su última telenovela a través de un comunicado de su familia.

De acuerdo con lo reportado por Milenio, todo comenzó días antes de su muerte cuando Tetik fue hospitalizado de urgencia por complicaciones cardíacas. Los médicos detectaron una disección aórtica, una afección crítica que ocurre cuando se rompe la pared interna de la arteria principal del cuerpo. La gravedad del cuadro obligó a trasladarlo de inmediato a terapia intensiva.

Mientras el actor permanecía bajo observación médica, sus familiares y amigos lanzaron una desesperada solicitud de donantes de sangre a través de redes sociales. Pese a los esfuerzos, su estado siguió deteriorándose hasta que los médicos tomaron la decisión de operarlo en una intervención que duró 13 horas y de la que no logró recuperarse.

Carrera de Tetik

Ramazan Tetik formó su base artística en el teatro, disciplina que marcó su manera de trabajar y que lo distinguió desde temprano en su carrera. Esa formación lo llevó a dar el salto a la televisión, donde participó en producciones como "Esref's Dream" y "Cennet'in Gözyaslari", ganando reconocimiento dentro de la industria turca.

Su trabajo más reciente fue en la telenovela "Esref Rüya", estrenada en 2025, donde compartió set con las reconocidas figuras Çagatay Ulusoy y Demet Özdemir. La producción tuvo alcance internacional y representaba uno de los proyectos más destacados de su trayectoria en el momento de su muerte.

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Actores lamentaron la noticia

Sus colegas no tardaron en reaccionar ante la noticia. La actriz Cigdem Tunc lo describió con palabras que reflejan el impacto que dejó en quienes lo conocieron: "Era uno de los jóvenes actores más caballerosos, cariñosos y talentosos que conocí... Nunca faltó a los ensayos y trabajaba como mensajero para llegar a fin de mes". Una imagen que habla de un joven que apostó todo por su vocación.

Çagatay Ulusoy, su compañero en la última producción, también se despidió de él con una frase cargada de dolor: "Eras tan joven, Ramazan. Que tu lugar esté en el paraíso, duerme entre luces". Por su parte, Demet Özdemir lo recordó como una persona bondadosa.

Los servicios funerarios se realizaron el 2 de abril en la Mezquita de Yildiz, en Estambul, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de Eski Cekmekoy.

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