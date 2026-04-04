Se realizó una intervención estética: El antes y después de la actriz Denise Richards

04 abr. 2026 - 15:15 hrs.

A través de sus redes sociales, la actriz Denise Richards reveló que se sometió a una cirugía estética y mostró cómo quedó su rostro luego de pasar por el quirófano, lo que sorprendió a sus seguidores.

La intérprete estadounidense dijo hace un tiempo que nunca se haría una intervención en su cara, pero finalmente optó por aceptar hacerse una operación no tan invasiva, pero que de todas maneras se tradujo en un radical cambio.

El antes y después de Denise Richards

"Soy de las que dice 'nunca digas nunca', pero siempre dije que nunca me haría un lifting facial, porque esta es mi cara. (...). Siempre tuve miedo de un lifting facial, pero sí quería operarme el cuello", expresó para la revista Allure.

Richards había accedido solo a modificar su rostro, pero luego de una recomendación de su cirujano, decidió finalmente rejuvenecer desde el cuello hacia arriba: "Me daba mucho miedo hacerlo, pero pensé: bueno, si vas a restaurar un cuadro, no lo restauras a medias".

Su médico reveló que, además del lifting facial, se realizaron más intervenciones: lifting temporal de cejas, una blefaroplastia superior (levantar los párpados), lifting de labios en las comisuras y un injerto de grasa.

Mira el cambio de Denise Richards: