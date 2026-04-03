Enrique Iglesias enternece a sus seguidores tras compartir un video con su hijo Romeo a tres meses de su nacimiento
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Hace pocos días, la extenista Anna Kournikova reveló el nombre de su cuarto hijo con el cantante Enrique Iglesias. Esta vez fue el cantante quien publicó un video que enterneció a sus seguidores, donde se le ve jugando con su hijo menor, Romeo.
Tanto Anna como Enrique son una pareja muy familiar y disfrutan de ver crecer a sus hijos. La deportista suele compartir en Instagram fotos y videos cuando pasan tiempo juntos o recuerdos de cuando Lucy, Mary y Nicholas eran más pequeños.
"Dirigido por Lucy y Mary", escribió el cantante en el post, confesando que fueron sus hijas —de 8 y 5 años respectivamente— quienes grabaron el tierno momento. Asimismo, una de ellas manifiesta su emoción al ver que Iglesias mantiene de pie al bebé de tres meses y dice: "Está caminando".Ir a la siguiente nota
Opiniones divididas
Como es de esperarse, los comentarios y opiniones no faltaron. La mayoría, destacando la ternura del bebé y del video. No obstante, algunos expresaron su preocupación por el hecho de que el cantante ayudara a su hijo y lo pusiera de pie.
"Romeo luce como su padre", "Gran trabajo de dirección de Mary y Lucy" y "Romeo es un encanto", fueron algunos de los comentarios. Mientras que otros expresaron que era muy pequeño para tomarlo de esa forma y recomendaron al padre esperar un tiempo más para adoptar esa postura.
Por su parte, Kournikova, esposa de Iglesias y madre de sus cuatro hijos, incluido el pequeño Romeo, comentó varios corazones rojos en el post.
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