Ya comenzó la venta de entradas al Lollapalooza 2027: Revisa los precios para los 15 años del festival

31 mar. 2026 - 13:07 hrs.

El festival Lollapalooza Chile ya confirmó su próxima edición. El evento se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O'Higgns, marcando un hito especial al celebrar sus 15 años en el país.

Junto con el anuncio de las fechas, la organización informó que ya comenzó el proceso de venta de entradas para esta nueva edición, generando alta expectativa entre los fanáticos que cada año asisten masivamente al evento.

Los precios para el Lollapalooza 2027

A diferencia de otras instancias, el proceso se desarrolla bajo el formato “en verde”, lo que implica que no existe información confirmada sobre los artistas o shows.

La venta comenzó este martes a través de Ticketmaster con la etapa Early Bird, que ofrece abonos generales para los tres días desde los $168.000.

Una vez que estos tickets se agoten, se dará paso a la preventa, que contempla un 20% de descuento para clientes Cenco Malls y Banco de Chile. En esta fase, los precios parten desde los $228.200.

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Estos son los pases de 3 días

El evento contará con distintas categorías de acceso, cada una con beneficios diferenciados:

Pase General (3 días)

Early Bird: $168.000

Preventa 1: $277.800

Preventa 2: $294.600

Entrega acceso completo a las tres jornadas, todos los escenarios y sectores generales del recinto.

Lolla Lounge (3 días)

Preventa 1: $617.200

Preventa 2: $729.200

Venta general: $835.600

Incluye espacios preferenciales, zonas de descanso, mejor ubicación frente a escenarios y servicios exclusivos dentro del parque.

Platinum (3 días)

Preventa 1: $1.047.200

Preventa 2: $1.182.800

Venta general: $1.306.000

Considera acceso a áreas de alto estándar, cercanía a los escenarios principales y experiencias premium.

Lolla Upgrade by Pepsi

Precio: $126.600

Funciona como complemento para entradas generales, permitiendo acceder a sectores preferenciales y beneficios adicionales dentro del evento.