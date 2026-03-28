Arturo Longton reaparece con nuevo emprendimiento y sueña con volver a la TV: "Estoy muerto de ganas"

28 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Arturo Longton se ha mantenido alejado de la farándula y las polémicas, sin embargo, ahora regresó con todo: tiene un exitoso emprendimiento y quiere volver a aparecer en televisión.

En conversación con La Hora, el exchico reality reveló que "los dos últimos años estuve... estuve bien escondido con momentos emocionales medios difíciles (...) no estaba de cabeza bien".

Sin entregar detalles, explicó que le ofrecieron trabajo en varios programas de TV, "pero no iba a ninguna de las cosas que me llamaban, me llamaron para tantas cosas. Tuve hartas oportunidades, pero no quería".

Pero eso cambió. El autodenominado "Leyenda" contó que entró al gimnasio y bajó nueve kilos. "Estoy con la cabeza despejada", explicó.

Por eso, ahora su objetivo es regresar a la TV, en especial al mundo de los realities: "Estoy muerto de ganas de entrar a uno, pero a uno que sea como el último y retirarme bien. No como en 'Tierra Brava' que di la cacha. Así que esperar que, ojalá, me llamen a uno que valga la pena".

El nuevo emprendimiento de Longton

Durante años, Longton ha recibido bromas que lo tildan de "flojo" y de "no trabajar", pero lo cierto es que desde hace cuatro años colabora con una casa de apuestas.

"Nos ha ido muy bien, porque el segmento de la gente que me sigue a mí juega harto. Así que fue un descubrimiento hasta para mí. Creo que me fue bien porque es algo que hice toda mi vida, siempre he sido jugador. Y me gusta, entonces es como, me manejo como pez en el agua, es como lo mío, es como que no tengo que hacer mucho esfuerzo, es como caminar", afirmó.

Incluso, ahora dio un nuevo paso y lanzó la máquina 'Arturo La Leyenda al Olimpo', "que es como una versión parecida a la Olympus Gate, que es como la máquina más popular que existe", explicó. "Lo que más me hizo sentir orgulloso es que fui el primer hombre en Sudamérica en tener su propia máquina", añadió.



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