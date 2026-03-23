"Sentíamos que te perdíamos": El emotivo mensaje de Tanza Varela tras deliciado estado de salud de su hija

23 mar. 2026 - 15:51 hrs.

Días de angustia e incertidumbre ha vivido Tanza Varela, junto a su pareja Matías Vice, tras el delicado estado de salud en el que se encontraba su hija de casi 1 año, Roma, quien fue internada de urgencia durante la jornada de sábado.

En un principio, pensaron que la había picado una araña de rincón, sin embargo, con el pasar de las horas se descartó esa opción y la pequeña fue mejorando su estado de salud. La exchica reality incluso reveló que temió por la vida de su bebé.

"Sentíamos que te perdíamos"

A través de una publicación en Instagram, Tanza compartió una tierna foto abrazando a su hija en la clínica, acompañada de un emotivo texto: "Mi preciosa Roma, sentimos que te perdíamos".

La actriz recordó que antes del nacimiento de su hija, perdió otra bebé mientras estaba embarazada, "así es que mi miedo esta vez fue inmenso y conocido. Para mí, mis hijos han marcado cada segundo de mi vida. Me han conectado con la vida y con la muerte. Por eso es que disfruto cada segundo de la vida. Porque aprendí a entender lo frágiles que somos los seres humanos", explicó.

"Todos los días pienso y gozo que respirar y amar son los privilegios más importantes que hay en nuestra vida. Gracias por el cariño que no solo me han dado estos días, sino que todos los días de verdad, qué preciosa comunidad tengo, admito que ese es otro privilegio sin duda que hay en mi vida", añadió.

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"Nos vamos para la casa"

Más tarde, Tanza compartió una serie de historias de Roma dando cuenta de su mejora de salud, a pesar de que seguía hospitalizada.

Sin embargo, Varela contó que finalmente "no hubo diagnóstico, nunca se supo qué la picó, pero la Roma ya está bien. Nos vamos para la casa".

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