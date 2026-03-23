Fabricio Vasconcelos cuenta su versión y se defiende tras protagonizar una pelea: ""Fui agredido de forma injustificada"

23 mar. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Fabricio Vasconcelos protagonizó un incidente en el que resultó con lesiones leves y una denuncia antecarabineros en su contra. De acuerdo con su versión, estaba en auto a 10 metros de su casa cuando intentó adelantar a otro vehículo, desatando una discusión que escaló a los golpes.

El hecho ocurrió la tarde del sábado en el condominio donde viven Fabricio y Mariela Román junto a sus hijas. Tanto la versión de Vasconcelos, como la del otro implicado son totalmente opuestas y están a la espera de ser citados por Carabineros para prestar declaración.

"Fui agredido físicamente de forma directa, inmediata e injustificada por el sujeto, quien inició golpes sin provocación adicional de mi parte", declaró Vasconcelos a través de sus redes sociales, donde también dijo que el auto al que adelantó iba a una "velocidad muy baja de manera anómala dentro del recinto".

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer la versión del otro involucrado y según dijo, era un visitante, que iba transitando más lento debido a que en el condominio hay ciertas restricciones de velocidad. Por esa razón se produce el altercado, pues al parecer Fabricio no solo lo adelantó, sino que presionó para que el otro auto circulara más rápido.

Versiones opuestas

"Según el relato de la supuesta Víctima, que hizo una denuncia en Carabineros de Colina, Fabricio lo habría golpeado con un objeto contundente", contó Gutiérrez. Sin embargo, El bailarín acusa que él fue agredido primero y que quien usó un objeto contundente habría sido el otro hombre, para golpear su camioneta.

Ambas partes hicieron una denuncia y constataron lesiones en una clínica del sector Oriente, donde según Vasconcelos, se volvieron a encontrar y Carabineros fue testigo de agresiones en su contra por parte de la familia del otro involucrado.

Respecto a las lesiones, Fabricio Vasconcelos mostró que una de sus manos quedó bastante inflamada luego de que el otro involucrado la pisara con la puerta de su propio auto. Por otro lado, Cecilia Gutiérrez, compartió un video grabado poco después de la discusión, en el que se ve a la supuesta víctima con una herida en la frente y al parecer con signos de confusión.

Finalmente, Mariela Román publicó un video en el que cuenta que aunque no presenció la discusión, cree en el relato de hija quién estaba junto a Fabricio al momento de la pelea. "Creo ciegamente en la versión de mi hija y la señora que trabaja en mi casa que estaba en la ventana de la cocina. El auto no lo dejaba pasar y Josefina dijo 'papá nos van a asaltar'. Estaba cerca de la casa, cuando llegó, se estacionó y el otro se detuvo detrás de él (de Fabricio) y empezó a golpear la puerta, Fabricio intentó abrir la puerta y le pisó la mano", contó.

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