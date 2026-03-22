Estuvo en BKN: Recordada actriz de la serie juvenil asume importante cargo en el Gobierno

22 mar. 2026 - 19:30 hrs.

Paulina Prohaska, recordada actriz de la serie juvenil BKN, donde interpretó a Anto Larraín, se integró recientemente a un importante ministerio del actual gobierno de José Antonio Kast, lo que generó sorpresa entre muchos.

Tras el fin de la serie, Prohaska siguió su propio camino profesional en el área de las comunicaciones, titulándose como periodista.

Paulina Prohaska se une al Segpres

Actualmente, Paulina Prohaska asumió el cargo de jefa de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), organismo encabezado por el ministro José García Ruminot, según Página 7.

Esta no es la primera vez que la profesional trabaja en la Segpres, ya que se desempeñó en dicha cartera entre 2011 y 2014, y posteriormente regresó en 2018 bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Un año más tarde, ejerció como directora de comunicaciones y, luego, como asesora en el Ministerio de Bienes Nacionales.

Según su perfil profesional en LinkedIn, desde 2023 también se desempeña como directora de una consultora de comunicaciones, labor que complementa con su formación académica, entre la que destaca un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana, cursado en la Universidad de Vitoria.

De esta forma, a lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos tanto en el sector público como privado, incluyendo roles como coordinadora de Formación y Extensión en Libertad y Desarrollo, jefa de comunicaciones en la Municipalidad de Lago Verde y ejecutiva de cuentas.

Todo sobre Famosos chilenos