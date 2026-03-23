La llamativa reacción de Pato Cornejo ante la relación de su hija Tamara con Marcelo Ríos

23 mar. 2026 - 13:55 hrs.

El extenista nacional Patricio Cornejo lanzó llamativas declaraciones tras ser consultado por la relación que mantiene su hija, Tamara Cornejo, con el exnúmero 1 del mundo Marcelo Ríos.

Sus dichos se dieron en medio de la final del torneo W15 de Santiago, realizada en el Court Central del Estadio Nacional, instancia en la que fue homenajeado por los organizadores.

“No soy suegro de él”

Tras la ceremonia, Cornejo fue consultado por sus sensaciones ante la posibilidad de convertirse en el suegro del “Chino”.

“No soy suegro de él, todavía no”, dijo en conversación con ADN Deportes.

Ante la repregunta sobre si le gustaría serlo, el extenista fue claro: “Tampoco, dejo que la vida avance nomás; ellos ya están grandes y verán lo que pasa”, cerró.

La relación con Marcelo Ríos

Fue en febrero cuando Marcelo Ríos confirmó públicamente su relación con Tamara Cornejo, revelando además que se conocen desde hace más de dos décadas.

“Nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos. Algún día contaré esta historia de amor que empezó hace más de 20 años”, expresó en sus redes sociales.

Según se ha conocido, ambos se conocieron cuando ella tenía menos de 20 años, aunque en ese entonces no existía una relación amorosa.

Tamara Cornejo es periodista y, de acuerdo a su cuenta de Instagram, también se desempeña como especialista en marketing digital.

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