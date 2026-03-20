Steffi Méndez dedica emotivo mensaje a su hijo Gio: "Siempre voy a estar aquí para ti"

20 mar. 2026 - 17:32 hrs.

En las últimas horas, la influencer y actriz Steffi Méndez publicó un sentido mensaje dedicado a su hijo Gio, en medio de una polémica que ocurrió hace unos meses.

La situación se originó a fines de enero, luego de que Ellinore de Silva, actual pareja de su expareja, publicara un video en el que aparece el hijo de Méndez. Esto generó la molestia de la actriz, quien acusó que no se respetó su decisión explícita de mantener la imagen del niño alejada de las redes sociales de terceros.

El mensaje de Steffi Méndez a su hijo

A través de una historia, Steffi le dedicó un emotivo mensaje a Gio: “Hoy te escribo porque a veces el corazón de mamá siente demasiado y no siempre sabe cómo decirlo en voz alta”.

En esa misma línea, se sinceró al reconocer que en ocasiones duda y teme no cumplir su rol de madre de forma perfecta. Sin embargo, enfatizó que hay algo que tiene claro: "Hay algo que sí tengo claro: voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tú siempre te sientas amado, seguro y acompañado”.

“Nunca quiero que sientas soledad ni dudas sobre cuánto vales”, añadió.

Cerrando el capítulo, Steffi Méndez reflexionó que su historia no es como la imaginó, pero “no significa que no esté llena de amor. Porque tú eres lo más hermoso que me ha pasado”.

“Te amo con todo lo que soy, y siempre voy a estar aquí para ti”, concluyó la influencer.