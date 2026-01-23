"Si me lastiman o me disparan, ya saben quién fue": Leo Méndez Jr. revela graves amenazas de expareja de su hermana en su contra

23 en. 2026 - 15:02 hrs.

Durante la semana, la actriz e influencer, Steffi Méndez, se fue en picada contra su expareja, Dante Lindhe, y su actual novia, Ellinore de Silva, por la publicación de un video en donde aparece Gio, el hijo de Méndez y Lindhe.

La hija de DJ Méndez aseguró que se estaba vulnerando la decisión de no exponer al menor de edad en redes sociales ajenas a las de la familia.

Fue a raíz de esto que Leo Méndez Jr. salió a defender a su hermana por la misma vía y expuso conversaciones que tuvo con Lindhe, entre ellas, graves amenazas que hizo el padre de Gio.

"Si me lastiman o me disparan, ya saben quién fue"

Méndez Jr. subió una serie de historias de Instagram con capturas de las conversaciones en sueco entre él y Dante Lindhe, con el texto: "El que me busca, me encuentra".

"¿Estás olvidando cómo menospreciabas a mi hermana cuando estaba muy embarazada y la llamabas gorda y cosas así? ¿Cómo abusabas mentalmente de ella? Eres tan hipócrita. No me escribas", dice uno de los mensajes enviados por el hermano de la actriz.

En la siguiente historia, escribió que "si me lastiman o me disparan, ya saben quién fue", junto a una captura de otro mensaje enviado por su excuñado: "Puedes pedirle a alguien que me llame o venga a dejarme un mensaje cuando quieras. Vivo con Steffi. ¡De nada! O con el chico que pensabas enviar para asustarme".