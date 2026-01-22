Steffi Méndez estalla contra pareja de su ex por video donde aparece su hijo: "Soy su tutora legal y soy quien decide, punto"

22 en. 2026 - 19:15 hrs.

Durante esta semana, la actriz e influencer Steffi Méndez reveló a través de sus redes sociales que la pareja de su ex, Ellinore de Silva, publicó un video en donde aparece Gio, su hijo menor de edad, lo que la molestó profundamente.

Y es que la hija de DJ Méndez estalló al ver que no estaban respetando la decisión de no mostrarlo en redes sociales de una persona ajena a ella.

Y eso no es todo, porque la actriz fue más allá y dijo que no quería que su hijo sea relacionado con personas y situaciones que ella no comnparte.

El descargo de Steffi

Por medio de una historia de Instagram fue que comenzó su descargo: "He dicho en repetidas ocasiones que mi hijo no debe aparecer en las redes sociales de otra persona. Soy su tutora legal y soy quien decide, punto. Que esto se ignore de todos modos es profundamente irrespetuoso".

"La razón por la que soy tan clara es simple: no quiero que mi hijo se vea involucrado en especulaciones, rumores ni en la vida pública de adultos a la que se le relaciona con drogas... Él debe ser protegido. Mi hijo no es contenido", enfatizó.

Lo último lo escribió debido a que De Silva respondió a una caja de preguntas donde decía: "Qué es lo mejor de Dante y Gio", y subió el video de Gio. "La forma en que me hacen sentir, estoy tan feliz con todo el amor que me dan. Apoyo, amor y sentimiento familiar que construimos en tan poco tiempo. Y pronto seremos más", transparentó.

Revisa la historia de Instagram: