"Mi hijo no es contenido": Steffi Méndez estalla contra pareja de su ex tras exponer a su hijo en redes

24 en. 2026 - 14:15 hrs.

Una semana de furia vivió la influencer y actriz Steffi Méndez, quien utilizó sus plataformas digitales para lanzar un duro descargo. La hija de DJ Méndez no ocultó su molestia luego de que Ellinore de Silva, actual pareja de su ex, publicara un video donde aparece el hijo menor de edad de Steffi.

La situación desató el enojo de la actriz, quien acusó que no se respetó su decisión explícita de mantener la imagen del niño alejada de las redes sociales de terceros.

"Soy su tutora legal y soy quien decide" A través de sus historias de Instagram, Steffi fue tajante al marcar los límites respecto a la crianza y exposición de su hijo.

"He dicho en repetidas ocasiones que mi hijo no debe aparecer en las redes sociales de otra persona. Soy su tutora legal y soy quien decide, punto. Que esto se ignore de todos modos es profundamente irrespetuoso", sentenció la influencer.

Pero el descargo no quedó ahí. Méndez profundizó en las razones de su prohibición, lanzando una potente declaración sobre el entorno al que no quiere ver vinculado a su pequeño:

"La razón por la que soy tan clara es simple: no quiero que mi hijo se vea involucrado en especulaciones, rumores ni en la vida pública de adultos a la que se le relaciona con drogas... Él debe ser protegido. Mi hijo no es contenido", enfatizó sin filtros.

El origen de la polémica

El conflicto se detonó luego de que De Silva realizara una dinámica de preguntas y respuestas en su propia cuenta. Al ser consultada sobre "qué es lo mejor de Dante y Gio", la mujer compartió un registro del niño junto al texto:

"La forma en que me hacen sentir, estoy tan feliz con todo el amor que me dan. Apoyo, amor y sentimiento familiar que construimos en tan poco tiempo. Y pronto seremos más", escribió, provocando la inmediata reacción de Steffi.

Revisa la historia de Instagram: