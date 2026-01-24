"Gracias a Rodrigo Sepúlveda por ir a terreno": Farkas dona $20 millones para familias más afectadas por incendios forestales

24 en. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el periodista Rodrigo Sepúlveda estuvo despachando desde Lirquén, región del Biobío, para mostrar en Meganoticias Siempre Juntos parte de los daños y las historias de los damnificados que dejaron los incendios forestales de hace una semana en dicha zona.

La transmisión mostró, entre otras historias, varias donaciones que se produjeron en vivo tras dar cuenta de las diferentes necesidades que tienen actualmente las personas que perdieron sus hogares en dicha localidad.

Leonardo Farkas anuncia millonaria donación para Lirquén

Una de las personas que vio esta transmisión de Mega fue el empresario y filántropo nacional, Leonardo Farkas, quien a través de sus redes sociales anunció una millonaria donación para Lirquén tras conocer parte de las historias que se viven allí.

"Gracias a Rodrigo Sepúlveda por ir a terreno y difundir los casos más dramáticos para ayudar a las familias de Lirquén", escribió Farkas en su cuenta de X (Twitter).

"Le enviaré a él 20 millones para que reparta entre las familias más necesitadas", agregó al anunciar la millonaria cifra que destinará a las personas damnificadas por el incendio Trinitarias.

De acuerdo al último reporte de Senapred, el siniestro en la provincia de Concepción ha consumido desde la semana pasada una superficie de 15.541 hectáreas, totalizando solo en el Biobío 19.845 personas damnificadas.

Todo sobre Incendios forestales