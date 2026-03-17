¿Está saliendo con una conductora de TV?: Huevo Fuenzalida responde a rumores de supuesto romance
- Por Cristian Latorre
El mundo del espectáculo se remeció luego de que surgiera un supuesto romance entre Daniel Fuenzalida y la conductora de televisión Titi García-Huidobro.
Ante la creciente especulación, el animador —conocido como “El Huevo”— decidió responder directamente a los rumores que comenzaron a circular en programas de farándula.
La respuesta de Daniel Fuenzalida
En conversación con el programa Primer Plano, Fuenzalida descartó que exista una relación sentimental con García-Huidobro.
"Conozco a la Titi hace mucho tiempo, somos amigos. Nos juntamos un día a comer por un podcast que íbamos a hacer con su hijo y con mi hija, pero nada de romance”, partió señalando.
Luego agregó: “Estoy soltero, estoy bien, estoy preocupado de la pega. Me reí de la situación, me estoy imaginando con la Titi y como que no tiene nada que ver. La quiero harto, es una buena persona, es una buena amiga”, cerró.Ir a la siguiente nota
¿De dónde surgió el rumor?
La versión de una posible relación apareció luego de que Maxi Fuentes comentara en el programa No es lo mismo, donde García-Huidobro es animadora, que ambos estarían saliendo juntos, según consignó Página 7.
"Di la verdad, Rosa. Un gran animador de la televisión chilena ha invitado a comer, en horas que no son horarios, a Titi García-Huidobro. Porque tú estás un poco angustiada, porque sabes que te has juntado con este animador. Pero me encanta, amiga”, le dijo.
En el mismo espacio también se refirió a la situación señalando que “ha visto a la Titi muy contenta, sobre todo en el verano”.
“Titi y Daniel están pasando un momento contentos, entretenidos y muy ocupados. Hay algo”, añadió.
Ante los comentarios, la periodista respondió brevemente: “Estás loca, no, estás equivocada. Te quiero, te amo”.
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