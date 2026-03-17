¿Está saliendo con una conductora de TV?: Huevo Fuenzalida responde a rumores de supuesto romance

17 mar. 2026 - 06:45 hrs.

El mundo del espectáculo se remeció luego de que surgiera un supuesto romance entre Daniel Fuenzalida y la conductora de televisión Titi García-Huidobro.

Ante la creciente especulación, el animador —conocido como “El Huevo”— decidió responder directamente a los rumores que comenzaron a circular en programas de farándula.

La respuesta de Daniel Fuenzalida

En conversación con el programa Primer Plano, Fuenzalida descartó que exista una relación sentimental con García-Huidobro.

"Conozco a la Titi hace mucho tiempo, somos amigos. Nos juntamos un día a comer por un podcast que íbamos a hacer con su hijo y con mi hija, pero nada de romance”, partió señalando.

Luego agregó: “Estoy soltero, estoy bien, estoy preocupado de la pega. Me reí de la situación, me estoy imaginando con la Titi y como que no tiene nada que ver. La quiero harto, es una buena persona, es una buena amiga”, cerró.

¿De dónde surgió el rumor?

La versión de una posible relación apareció luego de que Maxi Fuentes comentara en el programa No es lo mismo, donde García-Huidobro es animadora, que ambos estarían saliendo juntos, según consignó Página 7.

"Di la verdad, Rosa. Un gran animador de la televisión chilena ha invitado a comer, en horas que no son horarios, a Titi García-Huidobro. Porque tú estás un poco angustiada, porque sabes que te has juntado con este animador. Pero me encanta, amiga”, le dijo.

En el mismo espacio también se refirió a la situación señalando que “ha visto a la Titi muy contenta, sobre todo en el verano”.

“Titi y Daniel están pasando un momento contentos, entretenidos y muy ocupados. Hay algo”, añadió.

Ante los comentarios, la periodista respondió brevemente: “Estás loca, no, estás equivocada. Te quiero, te amo”.