Hijos artistas de famosos actrices nacionales declaran su amor

23 en. 2026 - 20:05 hrs.

Surge un nuevo romance en el mundo del espectáculo nacional. Esta vez se trata de Diego Mayegas y Luciana Ibáñez, jóvenes actores que son hijos de las reconocidas actrices Carolina Paulsen y Loreto Valenzuela, respectivamente.

Si bien serían pareja desde 2024, en las últimas semanas han compartido varios registros que confirman su tierna relación amorosa.

"Amo esta foto"

Ibañez compartió una de las imágenes en su cuenta de Instagram, etiquetando a Mayegas y con un cariñoso mensaje: "Amo esta foto".

La postal fue tomada frente a las olas del mar, donde aparece Luciana acostada sobre los brazos de su pareja.

Según Fotech, la relación comenzó durante el rodaje de la película "Mi Nuevo Estilo de Baile", producción en la que ambos coincidieron como parte de los protagonistas. Desde entonces, empezaron a formar una relación que se mantiene hasta hoy.

En tanto, Luciana actuó recientemente en la obra "Tres Marías y una rosa", en la que precisamente comparte elenco con su suegra, Carolina Paulsen.