Gobernador Orrego pide planificar la ciudad e invertir ante eventos meteorológicos en Santiago: "El mapa de riesgo es de 1982"

19 oct. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Ad portas de la llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana, proyectado con precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo e isoterma cero alta, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, advirtió sobre la urgencia de reestructurar la planificación urbana e implementar inversiones en la alta cordillera para evitar emergencias complejas como los recientes aluviones registrados en sectores de la capital.

En conversación con Meganoticias, la autoridad regional enfatizó que los eventos climáticos de las últimas semanas, como el aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes y anegamientos en Providencia y Ñuñoa, demuestran que el cambio climático exige cambiar el enfoque de respuesta pública.

Inversión y actualización del mapa de riesgo

Orrego subrayó que, frente a la recurrencia de lluvias intensas con altas temperaturas en primavera, el país debe asumir un compromiso de infraestructura a largo plazo en la parte alta de la ciudad, tal como se realizó en la década de los 90 tras la tragedia de la quebrada de Macul.

"Sabiendo que este es el nuevo patrón, lluvias altas con calor muy intenso, vamos a tener que hacer un nivel de inversiones como país en la parte alta de la ciudad que antes no habíamos hecho. Y segundo, vamos a tener que hacer una nueva planificación de la ciudad. El actual mapa de riesgo, ¿sabes de cuándo viene? De 1982. Hace más de 40 años. Claramente urge una actualización; no podemos seguir construyendo casas u hospitales o clínicas o universidades en la cabecera de la quebrada", aseguró el gobernador.

Alerta Roja en la precordillera y prevención

Respecto al evento meteorológico esperado para la jornada de este martes, el gobernador recordó que se decretó Alerta Roja para todo el cordón precordillerano de la capital (desde Colina hasta San José de Maipo, pasando por Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto), concentrando los esfuerzos de los equipos municipales y de emergencia en la limpieza preventiva de quebradas y sumideros.

Asimismo, respaldó la suspensión preventiva de clases decretada en diez comunas precordilleranas, considerando que el período de mayor intensidad de las lluvias se prevé entre las 15:00 y las 20:00 horas, coincidiendo con el horario de salida de los estudiantes.

Finalmente, la autoridad enfatizó que se han coordinado maquinarias y la adquisición de nuevas motobombas para acudir en apoyo de los municipios ante la aparición de "nuevos puntos críticos" de anegamiento en sectores donde históricamente no se registraban acumulaciones de agua.