Gobierno de Santiago anuncia inversión de $450 millones en 11 motobombas para ayudar en anegamientos por lluvias en la RM

19 oct. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Santiago anunció una inversión de $450 millones de pesos para adquirir 11 nuevas motobombas. La medida responde a las intensas precipitaciones y a las crecientes emergencias por anegamiento en la capital durante los sistemas frontales. El objetivo es reforzar la capacidad de drenaje en las calles y apoyar a los municipios de la Región Metropolitana.

La iniciativa incluye diez equipos de formato tradicional y una unidad industrial, maquinaria diseñada para desplegar un alto flujo de extracción en contingencias críticas, como la eventual inundación de infraestructura hospitalaria o pasos bajo nivel.

Un refuerzo móvil ante emergencias

Con este nuevo equipamiento, las 11 motobombas se sumarán a las 45 unidades ya financiadas anteriormente por el Gobierno de Santiago, además de los más de 70 camiones aljibe y 30 retroexcavadoras destinadas a labores municipales de despeje.

A diferencia de la distribución que históricamente se asignaba a puntos críticos conocidos, estas nuevas unidades funcionarán como una red de apoyo móvil con flexibilidad para trasladarse rápidamente hacia las comunas donde se generen anegamientos imprevistos o emergencias simultáneas.

Respecto a este despliegue, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, enfatizó la necesidad de adaptar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos cada vez más impredecibles.

"Una ciudad preparada es también una ciudad más segura. Estamos coordinando el trabajo de los municipios para que los equipos puedan apoyar a las comunas que más lo necesiten. Lo hemos aprendido en las últimas emergencias: sectores que nunca se habían inundado hoy están teniendo problemas. Con el cambio climático no podemos seguir mirando el retrovisor; tenemos que anticiparnos a nuevos riesgos y tener flexibilidad para llegar donde la gente necesita ayuda".

Coordinación técnica y llamado a la prevención

El plan de respuesta del gobierno regional se apoya en el Sistema de Emergencia Regional y en la plataforma de monitoreo CONDOR, herramienta digital que centraliza el diagnóstico de riesgos en las 52 comunas de la Región Metropolitana para coordinar la salida de los equipos técnicos.

De cara al evento meteorológico pronosticado para este martes y miércoles en la capital, las autoridades regionales hicieron un llamado al autocuidado y a la mantención preventiva en los hogares, instando a la ciudadanía a limpiar canaletas, revisar techumbres y mantenerse informados de manera constante mediante las vías oficiales.