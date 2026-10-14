Trabajador minero muere tras sufrir accidente en mina de Taltal: Sernageomin investiga el fatal hecho

14 oct. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador minero de 61 años murió durante las primeras horas de este miércoles en la Mina Aguilucho, perteneciente a Minera Las Cenizas, en la comuna de Taltal, región de Antofagasta.

"Expresamos nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido. Un equipo regional ya se encuentra en el lugar recabando antecedentes para la investigación", escribieron desde Sernageomin en sus redes sociales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, el hombre se desempeñaba como operador de bulldozer para la empresa Transportes Santa Elvira, que prestaba servicios a la minera. Mientras realizaba movimientos de tierra, habría caído cerca de 50 metros al fondo de una excavación.

Según los antecedentes preliminares, el jefe de turno intentó comunicarse con el trabajador por radio y, al no obtener respuesta, fueron a buscarlo y lo encontraron al fondo de la excavación.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, por lo que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Antofagasta mantiene diligencias en desarrollo para esclarecer las circunstancias del del hecho.

¿Qué dijo Minera Las Cenizas tras el accidente?

A través de un comunicado, el Grupo Minero Las Cenizas confirmó que el accidente ocurrió cerca de las 00:15 horas de este miércoles 14 de octubre en la mina a rajo abierto Aguilucho, ubicada en el distrito de Taltal.

La empresa indicó que inmediatamente después del accidente se "procedió a activar todos los protocolos establecidos por la Compañía para verificar en terreno los controles críticos asociados a la operación de equipos móviles, estabilidad de terreno, rutas de tránsito y segregación de áreas de trabajo".

Además, aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. "El Grupo Minero Las Cenizas expresa sus más sinceras condolencias a la familia, a la empresa colaboradora y a sus compañeros de labores por esta sensible pérdida", agregó.

13 muertes en faenas mineras durante 2026

Con este fallecimiento, la cifra de trabajadores muertos en faenas mineras durante 2026 llega a 13, según los reportes del citad medio. Solo en los últimos 22 días se han registrado seis muertes.

De hecho, ayer martes falleció un trabajador en una mina de la región de Coquimbio tras caer a una máquina chancadora; mientras que el fin de semana fallecieron otros dos en la Mina El Teniente a raíz de un alud.