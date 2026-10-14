Creció metros en solo días: Socavón obliga a evacuar viviendas en la Villa El Mirador en Arauco

14 oct. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un enorme socavón en Arauco mantiene en alerta a los vecinos de la Villa El Mirador, luego de que una gran grieta en el suelo empezara a abrirse y amenazara con derrumbar decenas de viviendas de la zona.

El terreno afectado se extiende por casi 500 metros de largo en la ladera de un cerro. Lo que más preocupa a la comunidad es la rapidez con la que avanzó el problema: en solo cuatro días, la grieta pasó de medir 20 centímetros a convertirse en un hoyo de 6 metros de profundidad que ya empezó a romper la calle.

Casas en peligro de caer al socavón

El gran peligro de esta emergencia es que el terreno está cediendo por debajo de la superficie, por lo que las viviendas corren el riesgo de colapsar y deslizarse directamente hacia el socavón.

Sobre esta situación, el delegado presidencial de la provincia, Pedro Marileo, explicó a Radio Bío Bío el peligro que corren las familias del sector: "Las casas caerían hacia el socavón porque está carcomiendo por debajo. El socavón está rompiendo por debajo de lo que es la calle y se ha estado desplazando en ese sentido hacia las casas".

Por esta razón, las autoridades evacuaron durante la madrugada de este miércoles a las familias que viven más cerca del socavón. Fueron 13 familias (33 personas, entre ellas seis niños), quienes se fueron a casas de familiares para pasar la noche.

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Ayuda para los vecinos y vigilancia en la zona

Para ayudar a los afectados, el Ministerio de Vivienda anunció un subsidio de arriendo de 11 UF (poco más de 400 mil pesos) para 26 familias golpeadas por esta emergencia. Sin embargo, las autoridades reconocieron que no ha sido fácil encontrar casas disponibles para arrendar en la comuna, por lo que siguen buscando alternativas.

Mientras tanto, expertos del Sernageomin están revisando el cerro con drones para ver qué tan firme está el suelo y si el socavón seguirá creciendo. Además, Carabineros y Bomberos quedaron a cargo de cuidar el barrio durante las noches para proteger las cosas de los vecinos que tuvieron que dejar sus hogares.