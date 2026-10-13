Misterio por las aguas rojas en Tomé: Detectan toxicidad en el estero, pero no logran identificar su origen

13 oct. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

La aparición de aguas de color rojo en el estero Chiquiuto, en Tomé, región del Biobío, generó preocupación entre vecinos por sus posibles efectos ambientales y el impacto que podría tener en la actividad turística y productiva del sector.

El fenómeno, registrado nuevamente hace unos días, quedó captado en videos que fueron difundidos en redes sociales. Ante la situación, el municipio realizó denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Seremi de Salud.

Municipio apunta a un posible origen del vertimiento

Nicanor Hinojosa, director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Tomé, explicó que, tras una inspección en el lugar, se detectó un posible rebalse asociado a una empresa textil. Según detalló, el líquido habría llegado a los alcantarillados y luego al estero, aunque precisó que no es posible atribuir directamente el color rojizo a una fuente contaminante específica.

Estudio detectó toxicidad crónica en microalgas

Tras la aparición de la mancha roja, especialistas del Centro EULA de la Universidad de Concepción tomaron muestras de agua y realizaron análisis físico-químicos y ensayos de toxicidad con microalgas y Daphnia, un pequeño organismo acuático.

Los resultados no detectaron toxicidad aguda, es decir, efectos que provoquen la muerte de los organismos en el corto plazo. Sin embargo, sí identificaron toxicidad crónica en las pruebas con microalgas, ya que las bajas concentraciones analizadas produjeron efectos sobre su crecimiento. El estudio no permitió identificar al agente contaminante.

Vecinos temen efectos en la temporada turística

Nicolás, representante de la junta de vecinos del sector Chiquiuto, manifestó su inquietud por la situación, especialmente ante la proximidad de la temporada estival. “Se ha determinado que existe una toxicidad crónica”, señaló, agregando que existe preocupación por las posibles consecuencias para el turismo.

Los especialistas indicaron que se deben realizar nuevos ensayos para determinar si la toxicidad detectada está relacionada con el episodio de coloración rojiza o si responde a alguna característica natural del estero. Por ahora, el origen exacto del fenómeno continúa sin esclarecerse.

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