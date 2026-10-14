"Me duele que no estés aquí": El emotivo mensaje que publicó la mama de 'Cangri' por su cumpleaños 34

14 oct. 2026 - 11:06 hrs.

Leonor Bravo Godoy, madre de Sebastián Leiva, conocido popularmente como “Cangri”, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar a su hijo en una fecha especial. El pasado 12 de octubre, el joven habría cumplido 34 años.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer publicó una dedicatoria en la que repasó distintos momentos de la vida de Cangri, desde que supo que estaba embarazada hasta los recuerdos de su infancia y las experiencias que compartieron.

“Hoy 12 de octubre cumplirías 34 años, han venido tantos recuerdos a mi mente, desde que supe que estabas en mi guatita, cuando eras pequeñito y tantos momentos vividos”, escribió Leonor al comienzo de su publicación.

El dolor de la madre de Cangri por su ausencia

En el mismo mensaje, la madre del joven expresó cuánto lo extraña y aseguró que seguirá recordándolo, pese al paso de los años. “Te extraño y te recordaré por siempre, hijo mío, te amo y me duele que no estés aquí”, agregó en la dedicatoria.

Sebastián Leiva falleció en febrero de 2019, luego de desaparecer mientras se encontraba en el norte de Chile. Días después, su cuerpo fue encontrado en el altiplano boliviano, un caso que conmocionó a sus cercanos y seguidores.

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