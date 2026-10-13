Centro del Vino nacional gana el "Oscar" del turismo: Fue elegido el mejor de Sudamérica en su categoría

13 oct. 2026 - 13:31 hrs.

El Centro del Vino Concha y Toro fue reconocido como la mejor experiencia de turismo enológico de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, galardones considerados entre los más importantes de la industria mundial de viajes y turismo.

El recinto chileno obtuvo el premio “South America’s Leading Tourism Winery 2026”, tras recibir la mayor votación entre visitantes de distintos países. Con esta distinción, se impuso frente a otros destinos enoturísticos de Chile, Argentina y Uruguay, posicionando al país en el escenario internacional del turismo vinculado al vino.

El reconocimiento fue anunciado durante la ceremonia World Travel Awards Caribbean & The Americas Gala 2026, realizada el domingo 11 de octubre en Jamaica. Además, el Centro del Vino fue nominado en la categoría mundial “World’s Leading Tourism Winery 2026”, cuyo ganador se dará a conocer en diciembre.

¿Dónde está el recinto chileno ganador del “Oscar” del turismo?

El Centro del Vino Concha y Toro se encuentra en la comuna de Pirque, a unos 20 kilómetros de Santiago. Inaugurado en julio de 2025, el espacio busca posicionar a Chile como un referente internacional del turismo enológico, combinando vino, patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza.

Con más de 12.000 metros cuadrados, ofrece experiencias inmersivas, instalaciones audiovisuales, piezas patrimoniales y recorridos sensoriales para acercar a los visitantes a la historia del vino chileno.

Entre sus principales atractivos destaca “El Origen de una Leyenda”, una experiencia que culmina en la histórica bodega subterránea Casillero del Diablo, donde se presenta uno de los relatos más emblemáticos de la vitivinicultura nacional.

¿Por qué recibió este reconocimiento internacional?

Los World Travel Awards distinguen cada año a empresas, destinos y experiencias destacadas de la industria turística mundial, considerando aspectos como la calidad, la innovación y el valor que entregan a los viajeros.

Desde Concha y Toro destacaron que el premio representa un reconocimiento tanto para el proyecto como para Chile, al demostrar el potencial del patrimonio vitivinícola nacional para atraer visitantes internacionales.

“Ser reconocidos en los World Travel Awards es un hito muy significativo para Concha y Toro, pero también para Chile, porque demuestra que somos capaces de desarrollar experiencias de nivel global que conectan genuinamente con visitantes de todo el mundo”, señaló Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de la compañía.

La ejecutiva también agradeció a los visitantes que votaron por el recinto y a los trabajadores que participan diariamente en el desarrollo de la experiencia turística.

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Centro del Vino Concha y Toro busca un premio a nivel mundial

Tras obtener el reconocimiento sudamericano, el recinto chileno fue nominado a la categoría “World’s Leading Tourism Winery 2026”, que distingue a las principales experiencias de turismo enológico a nivel global.

Según la información entregada por la compañía, la votación permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y el ganador se anunciará en diciembre, durante la ceremonia final de los World Travel Awards, programada en Tanzania.

De conseguir esta distinción, el Centro del Vino podría sumar un nuevo reconocimiento internacional a su trayectoria, consolidando su propuesta turística en un mercado donde los viajeros buscan experiencias vinculadas con la identidad, la cultura y las tradiciones de cada destino.

Otros reconocimientos del Centro del Vino

Desde su inauguración, el recinto ha sumado distintas distinciones por su propuesta inmersiva, su diseño y su enfoque en sostenibilidad.

Entre sus principales hitos se encuentran la certificación de turismo sostenible de Preferred by Nature, que mantiene desde 2022; el reconocimiento a la experiencia nocturna Casillero del Diablo como la mejor experiencia enoturística de Chile en 2024; y el primer lugar obtenido por “El Origen de una Leyenda” en los Premios Chile Diseño 2025, en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios, Exhibiciones y Museografía.