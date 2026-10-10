"¿Qué dice Maipú?": La idea de Tomás Vodanovic para reconstruir el Teatro Municipal de la comuna

10 oct. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el incendio que afectó al Teatro Municipal de Maipú, que se encontraba en proceso de remodelación, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, planteó la posibilidad de organizar un evento solidario para reunir fondos y reconstruir el emblemático espacio cultural.

Luego de la emergencia, el jefe comunal explicó que el fuego provocó daños casi totales en el inmueble, por lo que una de las posibilidades que se evaluaban era su demolición.

Ante este escenario, Vodanovic utilizó sus redes sociales para proponer una iniciativa que convoque a los vecinos y al mundo artístico en torno a la recuperación del teatro.

“¿Y si organizamos un evento en la Plaza para reunir fondos por el incendio de nuestro teatro? ¿Qué dice Maipú?”, escribió el alcalde, apelando a la participación ciudadana y al espíritu comunitario.

La propuesta busca reunir a artistas, organizaciones sociales y vecinos en la Plaza de Maipú, con el objetivo de realizar actividades artísticas y benéficas que permitan recaudar dinero para recuperar el recinto.

La idea también generó reacciones entre artistas y agrupaciones que manifestaron su disposición a participar. Entre los nombres que aparecieron en los comentarios se encuentran los humoristas Pedro Ruminot y Lady Garfia, además de Princesa Alba, Pablito Pesadilla y la Sonora Palacios.

Asimismo, agrupaciones folclóricas se sumaron a las respuestas a la publicación, en una iniciativa que busca movilizar a la comunidad para recuperar uno de los espacios culturales de la comuna.

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