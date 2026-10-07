"Es muy poco lo que se puede rescatar": Alcalde Vodanovic tras incendio que destruyó el Teatro Municipal de Maipú

07 oct. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, lamentó el incendio que afectó al Teatro Municipal de Maipú y que dejó gran parte de su estructura destruida. La emergencia movilizó a Bomberos y obligó a evacuar a las personas que se encontraban en el sector.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante la emergencia, el fuego comenzó durante la tarde y rápidamente se propagó por distintos sectores del recinto. Bomberos activó tres alarmas y trabajó con nueve compañías de Maipú, además del apoyo de voluntarios de otras comunas.

La emergencia fue controlada y los equipos permanecieron en el interior del edificio realizando labores de extinción en distintos puntos. En medio de estos trabajos se informó de tres personas lesionadas: dos civiles y un bombero, quien sufrió lesiones tras el colapso de una estructura y fue trasladado a una mutual.

"Es un proyecto que trabajamos por más 4 años"

El alcalde Tomás Vodanovic se refirió al daño provocado por el incendio y lamentó especialmente que la emergencia ocurriera cuando el proyecto se encontraba próximo a ser entregado nuevamente a la comunidad.

“Pero evidentemente estamos tristes. Este es un proyecto que trabajamos por más 4 años, con más de quinientos millones de pesos de inversión, tanto del gobierno regional como de la SUBERE, quienes iban a permitir por fin tener un centro cultural a la altura de lo que esta comuna merecía”, sostuvo.

El jefe comunal agregó que la pérdida se produce cuando faltaban pocos meses para que el espacio volviera a estar disponible para los vecinos de Maipú.

“Y que a meses de que esto fuera ya entregado a la comunidad para tener un espacio de encuentro y desarrollo de la cultura, vemos que bueno, por una causa que aún está indeterminada, pero se nos incendia prácticamente por completo”, señaló.

Vodanovic también abordó la magnitud de los daños al interior del recinto y anticipó que serían pocos los elementos que podrían recuperarse tras el siniestro.

“Al parecer es muy poco lo que se puede rescatar adentro, fue un incendio que en muy pocos minutos consumió casi toda la estructura del del teatro municipal”, afirmó.

El origen del incendio permanece bajo investigación y, por ahora, no existe una causa determinada para el inicio del fuego.