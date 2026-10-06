De celulares a zapatillas: Las mejores ofertas de este martes 6 de octubre en el CyberMonday

06 oct. 2026 - 15:50 hrs.

El CyberMonday continúa sorprendiendo a los consumidores con importantes rebajas. Si estás buscando renovar tu equipamiento tecnológico o renovar tu guardarropa para la temporada, este martes se han registrado algunas de las promociones más atractivas del evento.

A continuación, destacamos las mejores ofertas disponibles en las categorías de tecnología, vestuario y calzado.

Tecnología

Samsung Galaxy S26 Ultra (512GB)

El flagship de la marca surcoreana se posiciona como una de las oportunidades más llamativas en la categoría prémium. Con su potente procesador, pantalla Dynamic AMOLED y S-Pen integrado, se encuentra disponible en la tienda oficial por $1.099.990 (pincha aquí).

MacBook Neo 13'' (Plata)

Ideal para estudiantes y profesionales que buscan portabilidad y eficiencia con el chip A18 Pro. Se puede adquirir desde $699.990 en la tienda educativa de Apple y por $799.990 en MacOnline (pulsa aquí).

Smart TV Samsung 50'' Crystal UHD 4K (2026)

Para quienes desean actualizar la televisión de casa, este modelo ofrece resolución 4K y tecnología de imagen avanzada por $309.990 en Samsung (presiona aquí).

Parlante Bluetooth JBL Charge 5

Reconocido por su durabilidad, sonido potente y resistencia al agua (IP67), este altavoz portátil alcanza un precio rebajado de $135.990 en Phone Store (pulsa aquí).

Vestuario y Calzado

Zapatillas New Balance Evoz v4

Una excelente alternativa para los amantes del running y el uso diario, destacando con un significativo 52% de descuento respecto a su valor habitual.

Zapatillas ASICS Gel-Nimbus 27

Calzado de gama alta diseñado para ofrecer la máxima amortiguación durante el entrenamiento, con una rebaja del 41%.

Jeans Levi's

La icónica marca de vestuario denim presenta modelos seleccionados a partir de $29.990 en su sitio web oficial (pincha aquí).

Camiseta Oficial Selección Chilena 2026 (Adidas)

Para los fanáticos del deporte, Adidas ofrece hasta un 60% de descuento en indumentaria deportiva y la camiseta oficial (presiona aquí).

Ofertas en Decathlon

Algunos de los productos destacados será la bicicleta eléctrica E-ACTV 900, con 17% de descuento. Para los más chicos de la casa, la oferta incluye la Riverside 500 de 9 a 12 años, con 28% de descuento, y la Discover 100 de 3 a 5 años, con 19% de descuento.

Además, facilidades de compra y beneficios adicionales en todos sus canales. Entre ellos destacarán en la web y App, dos cupones disponibles aplicables al momento del pago que otorgarán un 10% de descuento adicional en compras desde $60.000, y otro que brinda un 15% adicional para compras a partir de $100.000, con un tope máximo de descuento de $50.000.

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