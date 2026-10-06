CyberMonday 2026: Revisa las mejores ofertas que en celulares

06 oct. 2026 - 08:04 hrs.

Este martes 6 de octubre es la segunda jornada del CyberMonday, uno de los eventos de ofertas más esperados por los chilenos. Tal y como ocurre en otras ocasiones, los productos de tecnología son los más cotizados por los usuarios.

En esta área, los que se llevan todas las miradas son los celulares. Por esta razón, te mostramos las mejores ofertas en dispositivos Android y iOS disponibles hasta agotar stock.

Android

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB)

Precio Cyber: $1.099.990 (antes $1.549.990) .

. Dónde: Tienda Oficial Samsung / Retail.

La opción tope de gama en Android para este Cyber, con pantalla Dynamic AMOLED, S-Pen e integración completa con Galaxy AI (pincha aquí).

Otros descuentos de la marca coreana son:

Galaxy S25 256GB: 49% de descuento, queda en $499.990

Galaxy S25 Ultra 512GB: 46% de descuento, queda en $869.990

Galaxy S25 Ultra 256GB: 39% de descuento, queda en $799.990

Galaxy A57 5G 256GB: 39% de descuento, queda en $349.990

Galaxy S26 Ultra 1TB: 37% de descuento, queda en $1.249.990

Galaxy S26 Ultra 256GB: 34% de descuento, queda en $899.990

Galaxy S25 FE 256GB: 31% de descuento, queda en $519.990

Galaxy A27 5G 256GB: 27% de descuento, queda en $314.990

HONOR 400 Pro 5G (512 GB + 12 GB RAM)

Precio Cyber: $699.990 (antes $849.990) .

. Dónde: Tienda Honor.

Destaca por su gran rendimiento de procesamiento, cámaras con optimización de retrato y amplia capacidad de almacenamiento de 512 GB (haz clic aquí).

Samsung Galaxy A57 5G (256 GB)

Precio Cyber: $328.560 – $399.990 (antes $659.989) .

. Dónde: Claro / Samsung Chile.

La alternativa gama media-alta más equilibrada en costo-beneficio de Samsung durante el evento, con conectividad 5G y pantalla de alta tasa de refresco (presiona aquí).

iOS (iPhone)

iPhone 15 (128 GB)

Precio Cyber: $499.990 (en oferta flash / hasta 53% de descuento) .

. Dónde: Claro Chile.

La opción iOS de entrada con mejor precio histórico en Cyber, equipada con Dynamic Island y puerto USB-C (pincha aquí).

iPhone 16 (128 GB)

Precio Cyber: $798.960 (precio normal $949.990) .

. Dónde: Operadores y Retail

Cuenta con el chip A18, botón de Control de Cámara dedicado y acceso a las funciones de Apple Intelligence (haz clic aquí).

iPhone 17 (256 GB)

Precio Cyber: $899.760 (precio lanzamiento $999.990) .

. Dónde: Claro / Retail asociado.

Para quienes buscan la generación más reciente de Apple con el doble de almacenamiento base (256 GB) a un precio rebajado durante el evento (pulsa aquí).

Todo sobre Cyber Monday