Marraqueta y pan de huevo sorprenden en ranking internacional: Uno quedó en el Top 5 de los mejores panes

05 oct. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

La tradicional marraqueta chilena volvió a cruzar las fronteras y esta vez lo hizo para posicionarse entre los mejores panecillos del mundo, según un ranking elaborado por el sitio gastronómico Taste Atlas.

El clásico pan chileno obtuvo una evaluación de 4,3 estrellas sobre cinco y se ubicó en el quinto lugar de un listado que reúne preparaciones de distintos países. Pero no fue el único representante nacional: el pan de huevo también apareció entre los 20 primeros, alcanzando el puesto 16 con una puntuación de 3,7 estrellas.

El listado fue encabezado por dos preparaciones colombianas: el pan de bono, que obtuvo 4,5 estrellas, y la almojábana, con 4,4. El tercer lugar fue para el tradicional pão de queijo de Minas Gerais, Brasil, también con 4,4.

Marraqueta queda entre las cinco mejores

Taste Atlas describe la marraqueta —también conocida en algunas zonas como pan batido o pan francés, como uno de los alimentos más populares de Chile y Bolivia.

La publicación destaca especialmente su característica corteza y señala que es un alimento básico de la gastronomía chilena, consumido incluso varias veces durante el día.

Sobre su origen, el sitio gastronómico sitúa sus antecedentes entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, período en que se produjo una importante llegada de inmigrantes europeos a Chile.

Con 4,3 estrellas, la marraqueta quedó empatada en valoración con otras preparaciones que aparecen en los primeros lugares, aunque finalmente ocupó el quinto puesto del ranking.

Pan de huevo también aparece entre los destacados

El segundo representante chileno de la lista es el pan de huevo, que alcanzó el puesto 16, con una valoración de 3,7 estrellas.

Taste Atlas lo identifica como una preparación tradicional chilena que suele consumirse como snack, especialmente en las playas del país.

La plataforma también hace referencia a una de las imágenes más tradicionales asociadas a este pan: su venta en sectores costeros por parte de mujeres que recorren las playas ofreciendo el producto.

Según la descripción, se recomienda consumirlo con mantequilla y relativamente rápido después de su elaboración, debido a que tiende a endurecerse con rapidez.

¿Cuáles son los mejores panecillos del mundo?

El ranking de Taste Atlas quedó encabezado por preparaciones principalmente latinoamericanas:

Pan de bono — Colombia: 4,5 estrellas Almojábana — Colombia: 4,4 estrellas Pão de queijo — Minas Gerais, Brasil: 4,4 estrellas Pampushka — Ucrania: 4,3 estrellas Marraqueta — Chile: 4,3 estrellas Pan de queso — Antioquia, Colombia: 4,3 estrellas Pan de yuca — Colombia: 4,2 estrellas Bolo lêvedo — Isla de São Miguel, Portugal: 4,2 estrellas New York City Bagels — Estados Unidos: 4,1 estrellas Pandesal — Filipinas: 4,1 estrellas

El pan de huevo, en tanto, se ubicó en el puesto 16, con 3,7 estrellas.

No es la primera vez que la gastronomía chilena destaca

La aparición de la marraqueta y el pan de huevo se suma a otros reconocimientos que Taste Atlas ha otorgado anteriormente a productos y preparaciones chilenas.

Entre ellos se encuentra el merkén, destacado como el mejor condimento del mundo en 2024. Ese mismo año, el pastel de choclo apareció entre los platos destacados que incluyen aceitunas, mientras que en 2025 las empanadas chilenas fueron incluidas entre las preparaciones de pastelería salada mejor valoradas.

Así, dos clásicos que forman parte del día a día de los chilenos vuelven a aparecer en un listado internacional: esta vez, con la marraqueta instalada entre los cinco mejores panecillos del mundo y el pan de huevo también dentro del Top 20.