Triple homicidio frustrado en El Bosque deja tres personas heridas: Entre ellas un menor de 17 años

21 ag. 2026 - 07:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un enfrentamiento entre bandas rivales habría dado origen a una balacera registrada durante la madrugada de este viernes en la comuna de El Bosque, hecho que dejó a tres personas heridas y que es investigado como un triple homicidio frustrado.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, se trataría de dos procedimientos distintos ocurridos en el mismo sector. El primero corresponde a un operativo policial que terminó con cuatro personas detenidas y el hallazgo de un arsenal de armas al interior de un departamento.

Horas más tarde, se produjo un intercambio de disparos en el mismo lugar. Producto de la balacera, dos adultos y un menor de edad resultaron heridos, siendo trasladados hasta el Hospital El Pino. Uno de los lesionados se encontraría en extrema gravedad.

Intercambio de disparos entre bandas rivales

La principal línea investigativa apunta a que el tiroteo se habría producido en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho y la participación de los involucrados aún son materia de investigación.

La violencia del episodio quedó reflejada en el relato de vecinos del sector. Una residente aseguró que los disparos interrumpieron el descanso durante la madrugada: "En la noche desperté por los balazos".

LABOCAR realiza diligencias para identificar responsables

En el lugar trabajan equipos especializados de Carabineros, mientras personal de LABOCAR desarrolla diligencias científico-técnicas para establecer la dinámica del enfrentamiento y determinar si existen responsables por los disparos.

La investigación busca además establecer si existe algún vínculo entre el intercambio de disparos y el procedimiento realizado previamente en el mismo sector, donde fueron detenidas cuatro personas y se incautó un arsenal.

Por ahora, ambos procedimientos son materia de investigación y se espera que el trabajo pericial permita determinar quiénes participaron en la balacera y las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

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