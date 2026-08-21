Con agua estancada, frío y en bajo peso: rescatan a 15 perros desde criadero ilegal en Melipilla, incluidos 5 galgos

21 ag. 2026 - 00:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia de vecinos permitió descubrir un criadero ilegal en Melipilla donde había perros en condiciones críticas. Entre los animales encontrados había cinco galgos que, de acuerdo con la investigación, eran entrenados para participar en carreras clandestinas.

La denuncia que permitió encontrar el lugar

La situación quedó al descubierto tras las denuncias realizadas por vecinos del sector, quienes alertaron sobre la existencia del lugar y las condiciones en que se encontraban los animales.

A partir de esos antecedentes, la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (BRIDESMA) de la PDI desarrolló una investigación que permitió ubicar el recinto y posteriormente realizar un operativo.

Un equipo de 20 funcionarios, entre policías y médicos veterinarios, participó en el procedimiento. En el lugar fueron encontrados 15 perros de distintas razas, incluidos cinco galgos.

Los animales presentaban distintos problemas de salud y se encontraban en un espacio sin condiciones adecuadas para su resguardo. El comisario Francisco Valdenegro, oficial de la BRIDESMA y médico veterinario, detalló que "los caninos, además, presentaban distintas patologías, tanto dérmicas como oculares, en su mayoría. Entre ellos había cinco galgos, de los cuales 2 o 3 se encontraban en una condición baja de corporal, muy baja".

Galgos eran preparados para carreras clandestinas

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los cinco galgos estaban siendo entrenados para participar en carreras clandestinas.

Durante el operativo también se constató que el recinto no contaba con refugio térmico ni una estructura adecuada para proteger a los animales. Además, el agua disponible estaba estancada e insalubre, lo que representaba un riesgo para su salud.

"Hay un evidente hacinamiento y condiciones críticas. Los animales tienen patologías dérmicas y oculares, además de que dos de los galgos estaban caquéticos y todo el resto de los animales en muy baja condición corporal", explicó Valdenegro.

El médico veterinario agregó que "hay un estado de hipotermia, el lugar carece de refugio térmico y estructura. El agua está estancada e insalubre, lo que constituye también un elevado riesgo de que los animales se contagien enfermedades infecciosas y parasitarias".

Perros quedaron bajo resguardo

Tras el procedimiento, los caninos fueron rescatados y quedaron provisoriamente bajo el cuidado de dos fundaciones animalistas, mientras se busca un nuevo hogar para ellos.

La investigación determinó además la existencia de un delito flagrante de maltrato animal. Según explicó Valdenegro, este habría ocurrido principalmente por omisión, debido a la falta de protección de los animales frente al frío y las lluvias.

Una persona fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía Local de Melipilla por el delito de maltrato animal.

El procedimiento ocurre en medio de la discusión que se desarrolla en el Congreso sobre un proyecto que busca prohibir las carreras de perros, actividad que suele realizarse con galgos. La iniciativa establece sanciones diferenciadas según el vínculo de las personas con estas carreras.