Detienen a hombre acusado de amenazar al Presidente José Antonio Kast en redes sociales: Mostró un arma en video

20 ag. 2026 - 03:36 hrs.

Un video publicado en redes sociales terminó con un hombre detenido en San Pedro de la Paz, Región del Biobío. En el registro, el sujeto lanzó amenazas contra el Presidente José Antonio Kast mientras exhibía un arma de fuego.

La denuncia fue presentada el 15 de agosto en Santiago, luego de que el contenido quedara disponible públicamente. A partir de esa publicación se inició una investigación que permitió identificar al hombre señalado como autor de las amenazas.

El video que originó la investigación

El registro fue publicado después de que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobara la caza de perros asilvestrados.

En el video, el hombre se refiere a la presencia de perros en las calles y luego vincula la medida con la posibilidad de atacar a personas en La Moneda.

Mientras muestra un arma, señala: "Esto sería una muy buena instancia para matar a un par de perros, sobre todo en La Moneda, al hijo de p... de José Kast".

Luego menciona también a Jorge Quiroz y, en los comentarios de la publicación, escribe: "Es broma, pero si querí no es broma".

Lo ubicaron en San Pedro de la Paz

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, se gestionó una orden judicial para detener al sospechoso. La diligencia se concretó durante la tarde del miércoles 19 de agosto, cuando fue ubicado en plena vía pública en San Pedro de la Paz.

El procedimiento fue realizado por el Departamento OS9 de Carabineros junto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por el delito de amenazas no condicionales contra el Presidente de la República.

El detenido fue identificado por sus iniciales J.L.L.C., tiene 30 años y es chileno. Según los antecedentes proporcionados, no registra antecedentes penales, aunque sí mantiene diversas reincidencias por delitos de hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y porte de elementos para cometer delito.

El hombre quedó en calidad de imputado y su responsabilidad en los hechos deberá ser determinada por la justicia.

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