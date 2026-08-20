Detienen a alumno del Instituto Nacional acusado de amenazar con un ataque armado

20 ag. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros del OS-9 detuvo a un joven de 20 años, alumno de cuarto medio del Instituto Nacional, acusado de ser el presunto autor de una amenaza de ataque armado que obligó a suspender las clases del establecimiento el pasado 12 de junio.

La amenaza fue recibida la noche del 11 de junio por el inspector general del Instituto Nacional, quien recibió un mensaje a través de WhatsApp con una fotografía en la que aparecía una mesa con 20 municiones, un cortapluma y una hoja con simbología anarquista. El mensaje advertía sobre la realización de un tiroteo al interior del recinto educacional.

Ante la gravedad de la amenaza, la dirección del establecimiento informó a apoderados y estudiantes la suspensión de las clases para el día siguiente.

Desde entonces, Carabineros del OS-9, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, desarrolló diversas diligencias para identificar al responsable.

Allanamiento y detención

A partir del análisis de los antecedentes, los investigadores lograron identificar al presunto autor, quien resultó ser estudiante del mismo establecimiento. Con autorización del 7° Juzgado de Garantía, Carabineros realizó durante esta jornada un allanamiento en un domicilio de La Pintana, donde concretó la detención del joven.

En el procedimiento se incautaron diversos elementos de interés criminalístico, entre ellos 10 cartuchos calibre .40, 10 cartuchos calibre 9 mm y cinco cartuchos calibre 12.

Además, se encontraron 28 ampollas de morfina, siete de metoclopramida, 10 panfletos con consignas anarquistas y 14 teléfonos celulares, junto con otros elementos que serán analizados por los investigadores.

El imputado, de 20 años, registra detenciones previas por hurto, robo con intimidación y amenazas. Tras su captura, quedó a disposición del Ministerio Público para su correspondiente formalización.