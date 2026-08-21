Encuentran fusil y varias pistolas en un departamento: Operativo termina con 4 detenidos en El Bosque

21 ag. 2026 - 02:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un fusil, seis pistolas y municiones de distintos calibres fueron encontrados dentro de un departamento en El Bosque, luego de que Carabineros llegara hasta el lugar por denuncias de amenazas con armas de fuego y varios llamados por disparos.

El hallazgo dentro del departamento

El procedimiento comenzó cerca de las 23:10 horas en Pasaje Nuevo Horizonte. Al llegar a un block de departamentos, los funcionarios observaron que desde una vivienda del segundo piso salieron varios sujetos que portaban armas.

Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron escapar y deshacerse del armamento que llevaban. En medio de la situación, Carabineros divisó a través de una ventana una pistola que estaba sobre un sillón dentro de uno de los departamentos.

El ingreso al inmueble permitió encontrar un amplio conjunto de armas y municiones. Entre las especies había un fusil Sig Sauer modelo SG-510, calibre 7,62 milímetros, acompañado de cinco cargadores.

También fueron encontradas una pistola Colt M1911 calibre .45 y una Bersa BP9CC calibre 9 milímetros, cuyo número de serie estaba borrado. A ellas se sumaron dos pistolas Glock modelo 19, una Norinco 1911 A1 calibre .45 y un rifle de aire comprimido.

El resto de las especies correspondía a una empuñadura de fusil, tres cargadores extendidos para pistola con munición calibre 9 milímetros y cartuchos calibre 7,62, 5,56 y .45.

Una de las armas tenía encargo por robo

Entre las especies encontradas había una pistola Norinco 1911 A1 calibre .45 que mantenía un encargo por robo vigente desde el 7 de abril de 2015.

El requerimiento estaba asociado a un hecho ocurrido en la comuna de La Florida.

Cuatro detenidos

El operativo terminó con cuatro hombres detenidos, todos de nacionalidad chilena, de 29, 23, 21 y 20 años.

Según los antecedentes entregados, los cuatro registraban antecedentes previos. El hombre de 21 años mantenía, además, una orden de detención pendiente por robo con intimidación.

En el caso del detenido de 20 años, figuraban dos órdenes de detención pendientes: una por robo con intimidación y otra por receptación de vehículos motorizados.

Los cuatro quedaron detenidos por una infracción a la Ley de Control de Armas y Municiones. Las especies incautadas quedaron a disposición de las diligencias correspondientes, mientras el Ministerio Público debía entregar las instrucciones respecto de la situación de los aprehendidos.