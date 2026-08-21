Detienen a mujer vinculada a robos en Macul y Ñuñoa: Incautan auto relacionado con los delitos

21 ag. 2026 - 05:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un automóvil que habría sido utilizado en un intento de robo en Ñuñoa terminó siendo una de las principales pistas de una investigación que llevó a Carabineros hasta una vivienda de Peñalolén.

Allí fue detenida una mujer de 32 años, mientras su conviviente, quien también estaría vinculado a los hechos investigados, no estaba en el domicilio.

El auto que llevó hasta la vivienda

La diligencia se realizó cerca de las 01:45 horas en un inmueble de calle Bolívar, en Peñalolén. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 18 Comisaría de Ñuñoa, a partir de una orden de investigar de la Fiscalía Local de Ñuñoa, fechada el 19 de agosto.

El análisis de registros audiovisuales permitió identificar un Ford New Escape, año 2014, relacionado con los robos investigados. El vehículo figuraba a nombre de una mujer de 32 años, quien fue detenida durante el operativo.

La capitán Jessica González, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que "a raíz de las diligencias investigativas que realizó la sección de investigación policial de la 18 Comisaría Ñuñoa, conjuntamente con la información que aportó personal de seguridad municipal de esta misma comuna, se logró vincular a esta mujer adulta relacionada al vehículo propiamente tal que se utilizaba para cometer estos ilícitos".

Intento de robo en Ñuñoa

También se indicó que el mismo automóvil había sido relacionado con un intento de robo en lugar habitado ocurrido en Ñuñoa el pasado 14 de agosto.

Durante la entrada y registro del domicilio fueron incautados, además del Ford New Escape, 15 teléfonos celulares, dos llaves de vehículos y dos dispositivos corta corriente.

Su conviviente también es investigado

La investigación apunta además al conviviente de la detenida, un hombre de 26 años que fue vinculado a los hechos y reconocido mediante un sistema de identificación fotográfica por una de las víctimas.

"A raíz de las diligencias investigativas que mencioné, se logró establecer que había un hombre adulto vinculado de igual forma a estos delitos. No obstante a ello, al momento de efectuar la entrada y registro al domicilio, no fue habido en el lugar", explicó la oficial.

"Todavía están en desarrollo diligencias para dar con el paradero de este individuo", agregó.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante la mañana de este viernes.