Campaña de Invierno: 7 de cada 10 fallecidos por influenza no estaban vacunados

21 ag. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud informó que en la Semana Epidemiológica 32, entre el 9 y el 15 de agosto, el virus predominante fue el Rinovirus, representando el 32,4% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (29,8%).

En tanto, el Virus Respiratorio Sincicial fue el segundo más detectado, con el 27,4% de los casos detectados, comportamiento similar a la semana anterior (27,9%).

Además, la Influenza B se ubica en el tercer lugar con un 14,4% del total de casos detectados, inferior a lo registrado la semana anterior (15,3%).

"7 de cada 10 personas fallecidas no estaban vacunadas"

La cobertura de vacunación de influenza llegó al 78,8%, con 8.264.747 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, seguidos por embarazadas (75,9%), niños de 6 meses a 5 años (64,6%) y personas de 60 años y más (62,5%).

Sobre este punto, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, informó que la Vigilancia Centinela que se realiza en 14 hospitales de Alta Complejidad del país reveló que "siete de cada 10 personas fallecidas por influenza no se encontraban vacunadas para esta enfermedad. Y de las personas que tuvieron casos graves y terminaron hospitalizadas por influenza, el 53% tampoco se encontraban vacunadas".

"Esto es importante porque son personas que formaban parte de los grupos objetivos de esta campaña. Y ahí queremos recalcar la importancia que tiene la vacunación como un factor protector, porque de esta manera las personas no enferman gravemente y no fallecen", añadió.

En este sentido, el jefe de Epidemiología del Minsal insistió que la vacunación contra la influenza es gratuita y que se encuentra disponible para toda la población.

En tanto, la cobertura de inmunización contra VRS es de 97,5% con 128.406 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, 96,4%.