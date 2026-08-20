"Un evidente riesgo para la salud": ISP alerta por medicamento que es ofrecido como tratamiento para reducir peso
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió este jueves una Alerta de Medicamentos Sin registro/Falsificado por la comercialización mediante sitios electrónicos de los productos "RETATRUTIDE 10 mg" y "RETATRUTIDE 20 mg", que prometen la disminución del apetito, reducción del peso corporal y el control de los niveles de glucosa, entre otras.
Según detalló el organismo sanitario mediante un comunicado oficial, dichos medicamentos "no poseen autorización sanitaria otorgada por este Instituto que respalde su seguridad, calidad y eficacia, razón por la cual su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización a cualquier título en Chile es ilegal".
Además, se indicó que representan "un evidente riesgo para la salud de la población" debido a que los productos no cuentan con autorización sanitaria y su origen de fabricación es desconocido.
Detalle del producto afectado
La Retatrutida (Retatrutide) corresponde a un principio activo que recién se encuentra en etapas de investigación clínica para el tratamiento de la obesidad y otras alteraciones metabólicas.
Por ende, los productos comercializados como "RETATRUTIDE 10 mg" y "RETATRUTIDE 20 mg", al ser promocionados con fines terapéuticos pero carecer de registro sanitario vigente otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile, infringen las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano.
Es decir, estos productos tienen la condición de farmacéuticos falsificados, por lo que su importación, tenencia, transferencia, distribución, comercialización, uso y publicidad en territorio nacional resultan ilegales.
Qué hacer si tengo este producto
El ISP dispuso de las siguientes medidas de prevención:
- Denunciar los productos falsificados en el formulario de denuncia que puede descargar en este enlace.
- No comprar medicamentos sin registro sanitario.
- Solo adquirir medicamentos en farmacias.
- Tener en cuenta que muchos de los productos ilegales se comercializan en sitios no autorizados y en redes sociales de Internet.
- Si está utilizando cualquiera de los productos mencionados, suspenda de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para la salud, y denunciar el lugar donde adquirió el producto, a través de "Formulario de Notificación de Medicamento Sospecha de Ser Falsificado", que se encuentra disponible en la página web del ISP antes mencionada, y presentarlo en la oficina de gestión de trámites de esta Institución en Av. Marathon N° 1000, Ñuñoa, Santiago, en horario de 8.30 a 14.00 horas.
- Ante cualquier duda comunicarse vía OIRS del Instituto de Salud Pública de Chile.
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