"Un evidente riesgo para la salud": ISP alerta por medicamento que es ofrecido como tratamiento para reducir peso

20 ag. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió este jueves una Alerta de Medicamentos Sin registro/Falsificado por la comercialización mediante sitios electrónicos de los productos "RETATRUTIDE 10 mg" y "RETATRUTIDE 20 mg", que prometen la disminución del apetito, reducción del peso corporal y el control de los niveles de glucosa, entre otras.

Según detalló el organismo sanitario mediante un comunicado oficial, dichos medicamentos "no poseen autorización sanitaria otorgada por este Instituto que respalde su seguridad, calidad y eficacia, razón por la cual su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización a cualquier título en Chile es ilegal".

Además, se indicó que representan "un evidente riesgo para la salud de la población" debido a que los productos no cuentan con autorización sanitaria y su origen de fabricación es desconocido.

Detalle del producto afectado

La Retatrutida (Retatrutide) corresponde a un principio activo que recién se encuentra en etapas de investigación clínica para el tratamiento de la obesidad y otras alteraciones metabólicas.

Por ende, los productos comercializados como "RETATRUTIDE 10 mg" y "RETATRUTIDE 20 mg", al ser promocionados con fines terapéuticos pero carecer de registro sanitario vigente otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile, infringen las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano.

Es decir, estos productos tienen la condición de farmacéuticos falsificados, por lo que su importación, tenencia, transferencia, distribución, comercialización, uso y publicidad en territorio nacional resultan ilegales.

Qué hacer si tengo este producto

El ISP dispuso de las siguientes medidas de prevención: