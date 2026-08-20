Minsal amplía alerta sanitaria a Tarapacá y Antofagasta por efectos del sistema frontal

20 ag. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud amplió la Alerta Sanitaria decretada por la emergencia hidrometeorológica a las regiones de Tarapacá y Antofagasta, debido a las afectaciones provocadas por el sistema frontal que impacta al norte del país.

La medida entrega facultades extraordinarias a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, además de las seremis y servicios de salud, con el objetivo de agilizar la movilización de recursos humanos, financieros y logísticos en las comunas afectadas.

Desde el Minsal explicaron que la ampliación responde, entre otros factores, a la existencia de zonas aisladas y problemas de conectividad, situación que podría dificultar la derivación y el acceso de personas a centros asistenciales.

Alerta permitirá movilizar recursos

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, la medida permitirá a las autoridades adoptar distintas acciones para enfrentar la emergencia.

“La alerta permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

El Minsal también informó que existen interrupciones de servicios básicos y daños en infraestructura sanitaria producto de la emergencia.

Según antecedentes de Senapred citados por la autoridad sanitaria, en Tarapacá y Antofagasta existen albergues operativos, donde los equipos locales de salud se encuentran realizando labores de resguardo sanitario de las personas que permanecen en estos recintos.

Minsal entrega recomendaciones por consumo de agua

Junto con ampliar la alerta, la autoridad sanitaria entregó una serie de recomendaciones para las personas que se encuentran en las zonas afectadas, especialmente ante posibles problemas con el suministro de agua y la presencia de barro o aguas servidas.

El Ministerio recomienda preferir agua proveniente de la red pública, agua embotellada o aquella distribuida mediante camiones aljibe o estanques habilitados por la empresa sanitaria o los municipios.

En caso de no disponer de agua potable, la recomendación es hervirla durante al menos un minuto, dejarla enfriar y almacenarla en recipientes limpios y tapados.

El Minsal también señala que, si no es posible hervir el agua, se puede realizar una desinfección con cloro doméstico sin aroma. La indicación entregada por la autoridad es agregar 10 gotas por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de consumirla. El agua debe tener un leve olor a cloro; si no lo tiene, repita la dosis y espere otros 30 minutos.

Recomendaciones para limpiar viviendas afectadas

La autoridad sanitaria también llamó a extremar las precauciones durante las labores de limpieza de viviendas que hayan sido afectadas por barro o aguas servidas.

El comunicado advierte que estos elementos pueden contener “microbios, bacterias y virus de riesgo para la salud”, por lo que recomienda eliminar aquellos materiales que hayan estado en contacto con aguas servidas o barro, y mantener a los niños alejados de las zonas afectadas mientras se realizan las labores de limpieza.

Para estas tareas, el Minsal recomienda utilizar guantes de goma, calzado de suela dura y protección para los ojos, además de lavarse frecuentemente las manos con agua potable o previamente hervida y jabón.

También se aconseja retirar materiales difíciles de limpiar, como alfombras y juguetes con relleno, además de eliminar los residuos sólidos que hayan quedado en patios y otras superficies.

Cómo desinfectar superficies y utensilios

Para la limpieza de utensilios de cocina y elementos utilizados en las labores de aseo, el Ministerio recomienda utilizar una mezcla de una taza de cloro diluida en 10 litros de agua potable.

Esta preparación puede ser utilizada, según las instrucciones entregadas por la autoridad, en elementos como mopas, trapeadores, escobas y escobillones que hayan estado expuestos durante la emergencia.

La ampliación de la Alerta Sanitaria busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud mientras continúan las consecuencias del sistema frontal en el norte del país.