ISP ordena retiro de fármaco inyectable por presencia de "trozo de vidrio" en su interior

20 ag. 2026 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica y ordenó el “Retiro del Mercado” de un medicamento en solución inyectable, luego de detectar la presencia de un “trozo de vidrio” en el interior de una ampolla sellada.

Se trata de Ketorolaco trometamina solución inyectable, en presentación de 30 mg/1 mL, fabricado por el laboratorio Flexiing Chile S.P.A.

¿Por qué se retiró el medicamento?

Según informó el ISP, la medida fue adoptada “por presencia de trozo de vidrio al interior de una ampolla sellada”.

El organismo advirtió que la presencia de fragmentos de vidrio en un medicamento farmacéutico inyectable podría generar consecuencias negativas para la salud de los pacientes, entre ellas flebitis, oclusiones en la circulación sanguínea, embolia, necrosis tisular y sepsis.

Asimismo, el ISP señaló que este tipo de contaminación podría provocar daños en órganos como los pulmones, riñones, hígado y bazo, producto de respuestas inflamatorias.

¿Para qué sirve el ketorolaco?

El medicamento contiene como principio activo ketorolaco trometamina y está indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio agudo, de intensidad moderada o severa. Su administración puede realizarse por vía intravenosa o intramuscular.