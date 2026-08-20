¿Necesitas una orden médica?: Esta plataforma permite solicitarla gratis para exámenes preventivos

20 ag. 2026 - 18:21 hrs.

Ir al médico solo para conseguir una orden de examen puede convertirse en un trámite extra antes de realizarse un chequeo preventivo.

Con esa idea nació Mi Orden Gratis, una plataforma creada por el oftalmólogo chileno Rubén Torres, de la Pontificia Universidad Católica.

El sitio permite obtener órdenes médicas sin costos para una serie de exámenes preventivos, tras ingresar datos básicos como nombre, edad, RUT y sexo.

"Aquí no se hacen diagnósticos"

Según explicó Torres a Meganoticias, la plataforma "no pide ningún requisito especial, no pide ningún pago asociado".

Actualmente, el catálogo incluye cerca de 30 exámenes, seleccionados según la edad y el estado de salud de cada persona.

miordengratis.cl

"La plataforma está diseñada en base a objetivos sanitarios", señaló el médico, con foco en distintos niveles de prevención y en el control de enfermedades crónicas.

Eso sí, el profesional fue enfático en aclarar que el sitio no reemplaza una consulta: "Aquí no se hacen diagnósticos, no se tienen exámenes específicos. Nosotros no somos un reemplazo de la atención médica".

El objetivo, explicó, es facilitar el primer paso y permitir que las personas puedan realizarse controles sin que el costo inicial sea una barrera.

Para el creador, la plataforma busca ayudar a que cada persona pueda "tomar una decisión informada", solicitar los exámenes correspondientes y luego acudir al profesional de salud que oriente el siguiente paso.

Además, sostuvo que esta herramienta puede ahorrar tiempo y superar algunas dificultades de acceso. "Hoy día se puede transformar una decisión que tenga un impacto positivo en la salud", afirmó.